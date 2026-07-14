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Не ягоды и не зерно: Белгород заработал на продаже клещей больше 5 миллионов рублей

Россия » Центр » Белгород

Белгородские агрономы перешли на живое оружие против вредителей. Вместо традиционного опрыскивания полей химикатами производители делают ставку на микроскопических хищников — клещей-энтомофагов. Этот бизнес быстро перерос масштаб домашних теплиц и превратился в доходную статью экспорта. Мы изучили, как регион зарабатывает миллионы на поставках насекомых-защитников за рубеж.

Клещ в руке в перчатке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Клещ в руке в перчатке

Агрессоры на экспорт

С начала года Белгородская таможня фиксирует аномальную активность в отправках живого груза. Поставки клещей за границу выросли в три раза. Крошечные охотники стали востребованным товаром в Азербайджане и Казахстане. Общий вес партий превысил одну тонну, что в пересчете на штуки составляет гигантскую цифру — 89 миллионов особей.

"Рост экспорта в этом сегменте объясняется сменой приоритетов в сельском хозяйстве соседей. Использование энтомофагов позволяет закрыть вопрос сертификации продукции для рынков, где требования к пестицидам крайне жесткие", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Стоимость проданного десанта уже перешагнула отметку в 5 миллионов рублей. Бизнес на насекомых оказался финансово устойчивым: логистика отработана, а спрос на чистый продукт диктует условия рынку. Белгородские предприятия фактически создали цех по штамповке биологических охранников для аграрных холдингов.

Механика защиты урожая

Хищные клещи работают по принципу точечной зачистки. Они уничтожают паутинных клещей и трипсов, не повреждая сами растения. Это избавляет фермеров от необходимости заливать парники ядохимикатами. Внедрение такой технологии напоминает установку антивируса — один раз запустил систему, и она сама контролирует популяцию вредных объектов.

"Инвестиции в производство энтомофагов сейчас выглядят перспективнее, чем вложения в классическую агрохимию. Затраты на содержание таких ферм ниже, а маржинальность готового продукта за счет экспортного потенциала постоянно растет", — отметил региональный экономист Валерий Козлов специально для Pravda.Ru.

Развитие этого направления меняет облик логистических цепочек. Насекомых везут в специальных контейнерах с поддержкой микроклимата. Каждая партия — это строго выверенное количество охотников, готовых к высадке на грядки сразу после прибытия на место.

Эффект для региона

Успех энтомофагов выводит область в лидеры необычного экспорта. Пока другие борются за объемы зерна, здесь освоили нишу с высокой добавленной стоимостью. Это позволяет создавать рабочие места в высокотехнологичном секторе сельского хозяйства, где требуются лаборанты и специалисты по выращиванию полезных видов.

"Создание комфортной среды для такого бизнеса повышает общую привлекательность территории. Когда регион экспортирует не просто сырье, а интеллектуальные решения для АПК, это говорит о зрелости местной экономики", — подчеркнула эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова в беседе с Pravda.Ru.

Показатель Значение
Объем экспорта в особях Более 89 миллионов
Вес партий Свыше 1 тонны
Стоимость сделок 5+ миллионов рублей

Ответы на популярные вопросы

Зачем покупать клещей за границей?

Они заменяют химическую обработку, что критично для производства овощей с маркировкой "эко".

Опасны ли эти насекомые для людей?

Нет, энтомофаги питаются исключительно другими мелкими вредителями и не интересуются человеком.

Какие страны покупают белгородских клещей?

Основными потребителями выступают аграрии Азербайджана и Казахстана.

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, аналитик Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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