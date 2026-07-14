Не ягоды и не зерно: Белгород заработал на продаже клещей больше 5 миллионов рублей

Белгородские агрономы перешли на живое оружие против вредителей. Вместо традиционного опрыскивания полей химикатами производители делают ставку на микроскопических хищников — клещей-энтомофагов. Этот бизнес быстро перерос масштаб домашних теплиц и превратился в доходную статью экспорта. Мы изучили, как регион зарабатывает миллионы на поставках насекомых-защитников за рубеж.
С начала года Белгородская таможня фиксирует аномальную активность в отправках живого груза. Поставки клещей за границу выросли в три раза. Крошечные охотники стали востребованным товаром в Азербайджане и Казахстане. Общий вес партий превысил одну тонну, что в пересчете на штуки составляет гигантскую цифру — 89 миллионов особей.
"Рост экспорта в этом сегменте объясняется сменой приоритетов в сельском хозяйстве соседей. Использование энтомофагов позволяет закрыть вопрос сертификации продукции для рынков, где требования к пестицидам крайне жесткие", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Стоимость проданного десанта уже перешагнула отметку в 5 миллионов рублей. Бизнес на насекомых оказался финансово устойчивым: логистика отработана, а спрос на чистый продукт диктует условия рынку. Белгородские предприятия фактически создали цех по штамповке биологических охранников для аграрных холдингов.
Хищные клещи работают по принципу точечной зачистки. Они уничтожают паутинных клещей и трипсов, не повреждая сами растения. Это избавляет фермеров от необходимости заливать парники ядохимикатами. Внедрение такой технологии напоминает установку антивируса — один раз запустил систему, и она сама контролирует популяцию вредных объектов.
"Инвестиции в производство энтомофагов сейчас выглядят перспективнее, чем вложения в классическую агрохимию. Затраты на содержание таких ферм ниже, а маржинальность готового продукта за счет экспортного потенциала постоянно растет", — отметил региональный экономист Валерий Козлов специально для Pravda.Ru.
Развитие этого направления меняет облик логистических цепочек. Насекомых везут в специальных контейнерах с поддержкой микроклимата. Каждая партия — это строго выверенное количество охотников, готовых к высадке на грядки сразу после прибытия на место.
Успех энтомофагов выводит область в лидеры необычного экспорта. Пока другие борются за объемы зерна, здесь освоили нишу с высокой добавленной стоимостью. Это позволяет создавать рабочие места в высокотехнологичном секторе сельского хозяйства, где требуются лаборанты и специалисты по выращиванию полезных видов.
"Создание комфортной среды для такого бизнеса повышает общую привлекательность территории. Когда регион экспортирует не просто сырье, а интеллектуальные решения для АПК, это говорит о зрелости местной экономики", — подчеркнула эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова в беседе с Pravda.Ru.
|Показатель
|Значение
|Объем экспорта в особях
|Более 89 миллионов
|Вес партий
|Свыше 1 тонны
|Стоимость сделок
|5+ миллионов рублей
Они заменяют химическую обработку, что критично для производства овощей с маркировкой "эко".
Нет, энтомофаги питаются исключительно другими мелкими вредителями и не интересуются человеком.
Основными потребителями выступают аграрии Азербайджана и Казахстана.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.