Приморская черемша стала валютным товаром: Китай начал сезон с крупной закупки дикороса

Приморский край запустил экспортный конвейер дикоросов в сторону Поднебесной. Первая в 2026 году партия соленой черемши весом 24 тонны уже прошла таможенный фильтр и отправилась к китайским заказчикам. Этот объем сразу задает высокую планку для всего сезона сборов. В материале разберем, почему дикий лук стал валютным товаром, как проверяют качество каждой партии и какие прогнозы строят аналитики на текущий год.

Фото: commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Джидинская черемша

Логистика лесного урожая

Владивостокские трейдеры отгрузили в Китай первую крупную партию медвежьего лука. Перед пересечением границы фуры прошли через Уссурийский фитосанитарный пост. Инспекторы Россельхознадзора подтвердили чистоту груза документально, а лаборатория АПК Нацрыба вынесла вердикт о безопасности растения. Для региона экспорт черемши превращается в стабильный механизм пополнения бюджета.

"Спрос на экологически чистые продукты из России в Китае стабильно высокий. Приморье здесь выступает как ключевой цех по поставке натурального сырья, что подстегивает местную экономику", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Pravda.Ru Валерий Козлов.

Динамика приграничной торговли

Текущая отгрузка в 24 тонны выглядит внушительно на фоне прошлых периодов. В начале прошлого года экспорт стартовал с партии сушеной черемши весом всего 17,5 тонны. Суммарно за весь 2025 год край отправил в КНР около 60 тонн дикороса. Сейчас же всего одна поставка закрыла почти половину прошлогоднего годового объема, что указывает на расширение торгового канала.

"Рост объемов экспорта дикоросов выгоден сельским территориям. Это создает рабочие места в сезон сбора и переработки, превращая лесные ресурсы в реальную инфраструктурную прибыль", — объяснила специально для Pravda.Ru эксперт Pravda.Ru Ольга Морозова.

Период отгрузки Вес партии в тоннах Старт 2025 года 17,5 Весь 2025 год 60,0 Первая партия 2026 года 24,0

Гарнир под жестким контролем

Соленая черемша — продукт капризный, требующий соблюдения стандартов. Ошибки в консервации или нарушение фитосанитарных норм могут привести к развороту всей фуры на границе. Россельхознадзор следит, чтобы в партиях отсутствовали карантинные вредители и опасные примеси. Китайская сторона предъявляет жесткие требования к чистоте лесных продуктов, поэтому лабораторный фильтр работает на полную мощность.

"При сборе и первичной обработке дикоросов крайне важно следить за экологической чистотой участков. Любое нарушение юридических норм при заготовке может закрыть доступ на внешний рынок для всего предприятия", — подчеркнула в разговоре с экспертом Pravda.Ru Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

В каком виде поставляют черемшу?

Основной объем уходит в соленом виде, что обеспечивает длительное хранение, также практикуются поставки сушеного сырья.

Кто контролирует безопасность дикоросов?

Проверку проводят специалисты регионального Россельхознадзора и сертифицированные лаборатории, такие как АПК Нацрыба.

Каковы прогнозы на сезон?

Судя по первой отгрузке в 24 тонны, итоговые показатели 2026 года могут значительно перекрыть прошлогодние 60 тонн.