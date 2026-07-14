Урал оказался под натиском большой воды: река перешагнула опасную отметку, стихия только набирает силу

Река Ница в Ирбите вышла на пиковую мощность, преодолев критический рубеж. По данным на 14 июля, уровень воды поднялся до 741 см. Это официальный порог "опасного гидрологического явления". Индустриальный Урал столкнулся с напором стихии, который вынуждает экстренные службы работать в режиме предельной нагрузки.
Глава Ирбита Николай Юдин сообщил, что мониторинг состояния реки идет непрерывно. Каждые несколько сантиметров подъема воды меняют карту безопасности города и района. Гидрологическая обстановка остается тяжелой: вода наступает на жилые секторы, превращая улицы в каналы.
Для сдерживания угрозы в Ирбит направлены дополнительные резервы "Службы спасения". Группировка усиливается специалистами и моторными лодками для патрулирования и помощи населению. Ситуация осложняется тем, что паводок в регионе уже парализовал работу крупных объектов отдыха, включая известные здравницы.
"Резкие скачки уровней в малых и средних реках Урала — это следствие переувлажнения почвы и аномальных осадков. Сейчас мы наблюдаем классический дождевой паводок, который по силе не уступает весеннему снеготаянию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.
В Ирбитском муниципальном образовании под ударом оказались 20 населенных пунктов. Вода зашла на территорию почти четырехсот домовладений. В пунктах временного размещения (ПВР) уже находятся десятки человек, лишившихся возможности оставаться в своих домах.
|Объект поражения
|Количество / Статус
|Жилые дома в регионе
|192 строения
|Приусадебные участки
|1252 территории
|Инфраструктура
|9 мостов и 3 участка дорог
Паводок не только блокирует жилье, но и разрушает логистику региона. Из-за подтоплений нередко случаются серьезные повреждения дорожного полотна, что отрезает целые деревни от снабжения. В ряде районов введен особый режим контроля за состоянием путей сообщения.
"Главный риск после ухода воды — это санитарно-эпидемиологическая обстановка. Затопление выгребных ям и скотомогильников приводит к попаданию инфекций в грунтовые воды, поэтому жителям крайне необходима профилактика", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Местные власти напоминают, что после разлива рек крайне важно следить за гигиеной.
Для реки Ница в этом районе рубеж 740 см официально признан опасным гидрологическим явлением.
Только в Ирбитском муниципальном образовании подтоплены 194 жилых дома и более 360 придомовых территорий.
Да, в регионе затоплены 9 мостов и отдельные участки автомобильных трасс, на которых введено ограничение движения.
В Ирбите развернуты пункты временного размещения (ПВР), где организовано горячее питание и медицинский осмотр.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.