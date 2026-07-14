Урал оказался под натиском большой воды: река перешагнула опасную отметку, стихия только набирает силу

Река Ница в Ирбите вышла на пиковую мощность, преодолев критический рубеж. По данным на 14 июля, уровень воды поднялся до 741 см. Это официальный порог "опасного гидрологического явления". Индустриальный Урал столкнулся с напором стихии, который вынуждает экстренные службы работать в режиме предельной нагрузки.

Фото: unsplash.com by Дэвид Алер, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Затопленное поле с тростником

Стихия против города: текущая обстановка

Глава Ирбита Николай Юдин сообщил, что мониторинг состояния реки идет непрерывно. Каждые несколько сантиметров подъема воды меняют карту безопасности города и района. Гидрологическая обстановка остается тяжелой: вода наступает на жилые секторы, превращая улицы в каналы.

Для сдерживания угрозы в Ирбит направлены дополнительные резервы "Службы спасения". Группировка усиливается специалистами и моторными лодками для патрулирования и помощи населению. Ситуация осложняется тем, что паводок в регионе уже парализовал работу крупных объектов отдыха, включая известные здравницы.

"Резкие скачки уровней в малых и средних реках Урала — это следствие переувлажнения почвы и аномальных осадков. Сейчас мы наблюдаем классический дождевой паводок, который по силе не уступает весеннему снеготаянию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.

Масштаб угрозы в цифрах

В Ирбитском муниципальном образовании под ударом оказались 20 населенных пунктов. Вода зашла на территорию почти четырехсот домовладений. В пунктах временного размещения (ПВР) уже находятся десятки человек, лишившихся возможности оставаться в своих домах.

Объект поражения Количество / Статус Жилые дома в регионе 192 строения Приусадебные участки 1252 территории Инфраструктура 9 мостов и 3 участка дорог

Паводок не только блокирует жилье, но и разрушает логистику региона. Из-за подтоплений нередко случаются серьезные повреждения дорожного полотна, что отрезает целые деревни от снабжения. В ряде районов введен особый режим контроля за состоянием путей сообщения.

"Главный риск после ухода воды — это санитарно-эпидемиологическая обстановка. Затопление выгребных ям и скотомогильников приводит к попаданию инфекций в грунтовые воды, поэтому жителям крайне необходима профилактика", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Местные власти напоминают, что после разлива рек крайне важно следить за гигиеной.

Ответы на популярные вопросы

Какая отметка считается критической для Ирбита?

Для реки Ница в этом районе рубеж 740 см официально признан опасным гидрологическим явлением.

Сколько домов уже затронуто паводком?

Только в Ирбитском муниципальном образовании подтоплены 194 жилых дома и более 360 придомовых территорий.

Есть ли угроза транспортного сообщения?

Да, в регионе затоплены 9 мостов и отдельные участки автомобильных трасс, на которых введено ограничение движения.

Куда обращаться за помощью эвакуированным?

В Ирбите развернуты пункты временного размещения (ПВР), где организовано горячее питание и медицинский осмотр.

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