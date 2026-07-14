Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обалденная вкуснятина к чаю или супу: идеальный рецепт лепешек без грамма дрожжей
Не всё золото, что зеленеет: мощная капуста может остаться без кочана, хотя выглядит идеально
Время стёрло следы, но не всё: жертвенные ямы Саньсиндуя сохранили ответ, которого ждали археологи
Маринад, проверенный десятилетиями: как подготовить мясо, чтобы оно не пересохло на жаре
Курортный маятник качнулся на Кавказ: россияне открыли для себя новое море и едут туда тысячами
Земля стала похожа на раскалённую сковороду: город в Иране подобрался к отметке, которая пугает учёных
Дорога перестаёт быть озером: возле кинотеатра Океан собирают новую систему отвода дождевой воды
Нефтяной барометр сорвался вверх: Brent пробила опасную отметку, и рынки уже почувствовали удар
Худший сценарий отпуска: как не потерять здоровье и деньги, если болезнь настигла за рубежом

Урал оказался под натиском большой воды: река перешагнула опасную отметку, стихия только набирает силу

Россия » Урал » Екатеринбург

Река Ница в Ирбите вышла на пиковую мощность, преодолев критический рубеж. По данным на 14 июля, уровень воды поднялся до 741 см. Это официальный порог "опасного гидрологического явления". Индустриальный Урал столкнулся с напором стихии, который вынуждает экстренные службы работать в режиме предельной нагрузки.

Затопленное поле с тростником
Фото: unsplash.com by Дэвид Алер, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Затопленное поле с тростником

Стихия против города: текущая обстановка

Глава Ирбита Николай Юдин сообщил, что мониторинг состояния реки идет непрерывно. Каждые несколько сантиметров подъема воды меняют карту безопасности города и района. Гидрологическая обстановка остается тяжелой: вода наступает на жилые секторы, превращая улицы в каналы.

Для сдерживания угрозы в Ирбит направлены дополнительные резервы "Службы спасения". Группировка усиливается специалистами и моторными лодками для патрулирования и помощи населению. Ситуация осложняется тем, что паводок в регионе уже парализовал работу крупных объектов отдыха, включая известные здравницы.

"Резкие скачки уровней в малых и средних реках Урала — это следствие переувлажнения почвы и аномальных осадков. Сейчас мы наблюдаем классический дождевой паводок, который по силе не уступает весеннему снеготаянию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.

Масштаб угрозы в цифрах

В Ирбитском муниципальном образовании под ударом оказались 20 населенных пунктов. Вода зашла на территорию почти четырехсот домовладений. В пунктах временного размещения (ПВР) уже находятся десятки человек, лишившихся возможности оставаться в своих домах.

Объект поражения Количество / Статус
Жилые дома в регионе 192 строения
Приусадебные участки 1252 территории
Инфраструктура 9 мостов и 3 участка дорог

Паводок не только блокирует жилье, но и разрушает логистику региона. Из-за подтоплений нередко случаются серьезные повреждения дорожного полотна, что отрезает целые деревни от снабжения. В ряде районов введен особый режим контроля за состоянием путей сообщения.

"Главный риск после ухода воды — это санитарно-эпидемиологическая обстановка. Затопление выгребных ям и скотомогильников приводит к попаданию инфекций в грунтовые воды, поэтому жителям крайне необходима профилактика", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Местные власти напоминают, что после разлива рек крайне важно следить за гигиеной. 

Ответы на популярные вопросы

Какая отметка считается критической для Ирбита?

Для реки Ница в этом районе рубеж 740 см официально признан опасным гидрологическим явлением.

Сколько домов уже затронуто паводком?

Только в Ирбитском муниципальном образовании подтоплены 194 жилых дома и более 360 придомовых территорий.

Есть ли угроза транспортного сообщения?

Да, в регионе затоплены 9 мостов и отдельные участки автомобильных трасс, на которых введено ограничение движения.

Куда обращаться за помощью эвакуированным?

В Ирбите развернуты пункты временного размещения (ПВР), где организовано горячее питание и медицинский осмотр.

Читайте также

Экспертная проверка: климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Садоводство, цветоводство
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Владимирская область
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Авто
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Последние материалы
Маринад, проверенный десятилетиями: как подготовить мясо, чтобы оно не пересохло на жаре
Курортный маятник качнулся на Кавказ: россияне открыли для себя новое море и едут туда тысячами
Земля стала похожа на раскалённую сковороду: город в Иране подобрался к отметке, которая пугает учёных
Дорога перестаёт быть озером: возле кинотеатра Океан собирают новую систему отвода дождевой воды
Нефтяной барометр сорвался вверх: Brent пробила опасную отметку, и рынки уже почувствовали удар
Худший сценарий отпуска: как не потерять здоровье и деньги, если болезнь настигла за рубежом
Бархатный сезон споткнулся о рельсы: РЖД заморозила продажу билетов на популярные курорты
Париж снова примеряет роль военного лидера: амбиции Макрона придется оплачивать союзникам
Болгария заговорила о разломе: внутренний гнев граждан заставил правительство нервничать
Крымский мост снова открыт, но проехать смогут не все: какие ограничения действуют сейчас
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.