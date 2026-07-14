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Дорога перестаёт быть озером: возле кинотеатра Океан собирают новую систему отвода дождевой воды

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Владивосток избавляется от имиджа города с вечными морями на дорогах после каждого дождя. Возле кинотеатра Океан специалисты развернули масштабное строительство новой дренажной системы, которая должна поставить точку в истории с огромными лужами. Власти города решили не ограничиваться латками, а полностью перестроить логистику водоотведения на этом участке. В дорожной сети столицы Приморья появляются новые мощности, способные переварить тропические ливни. До 7 августа подрядчик обещает сдать объект в эксплуатацию.

Городской дождь
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Городской дождь

Тонкая настройка стоков

Инженеры отказались от косметического ремонта в пользу капитального переустройства. Проект включает монтаж новых дождеприемных колодцев и прокладку 20 метров лотков, которые возьмут на себя удар стихии. Главная задача — состыковать локальный участок с общегородской магистралью через 60 метров перепускных труб. Такая конфигурация позволит воде уходить в коллекторы моментально, не дожидаясь естественного испарения или вмешательства откачивающей техники.

"Для приморских городов адекватная ливневка — это вопрос сохранности дорожного полотна и безопасности фундамента зданий. Когда вода стоит на асфальте, она подмывает основание, создавая скрытые каверны и провоцируя просадки грунта", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Чистота дорожного русла

Реконструкция возле Океана стала лишь очередным звеном в цепочке системного обновления коммуникаций. Муниципальные службы перешли на режим ежедневного патрулирования самых уязвимых зон дорожной инфраструктуры. Бригады Содержания городских территорий очищают трубы от векового ила и мусора, который годами блокировал пропускную способность. За пятилетку масштаб работ составил 40 километров промытых коммуникаций.

"Модернизация инженерных сетей напрямую влияет на инвестиционную привлекательность Владивостока. Чем выше качество городской среды и меньше инфраструктурных сбоев при непогоде, тем охотнее бизнес вкладывается в коммерческую недвижимость и ритейл", — отметил аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов специально для Pravda.Ru.

Масштабы коммунального обновления

Статистика дорожных работ показывает переход от аварийного реагирования к плановому управлению. Помимо новых труб, город заменяет устаревшие ливневые решетки на антивандальные и усиленные модели. Это помогает поддерживать навигацию во время штормов без риска провала колес в открытые люки.

Направление работы Результат за 5 лет
Промывка сетей 40 километров труб
Замена люков и решеток Более 2000 штук
Новые коммуникации у Океана 80 метров труб и лотков

"Погодные аномалии в регионе становятся нормой, поэтому старые советские нормы водосбора нужно пересматривать. Проектировщики должны закладывать запас мощности на случай сверхнормативных осадков, чтобы избежать транспортного коллапса", — подчеркнул климатолог Павел Лебедев эксперт Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы

Почему ремонт идет сейчас?

Работы приурочены к строительному сезону и завершатся до пика августовских дождей, чтобы проверить систему в реальных условиях.

Как это повлияет на пробки?

Работы ведутся локально, поэтому перекрывать ключевые магистрали целиками не планируется.

Будут ли чистить ливневки зимой?

Муниципальные службы продолжат мониторинг и очистку колодцев от пескосоляной смеси даже в холодное время года.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов, синоптик Павел Лебедев
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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