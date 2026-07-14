Старые стены готовят к новой жизни: Хабаровский цирк превратят в центр городского отдыха

Хабаровский цирк обновит облик и функционал после 25 лет стагнации. Здание не подвергалось серьезному обновлению с конца 90-х, поэтому теперь его облик и внутреннее устройство пересмотрят под современные запросы.
Над проектом работают архитектор Надежда Михайлова и фотограф Сергей Колобов, создавший логотип города. Авторы планируют превратить цирк из площадки для разовых шоу в полноценный центр досуга. В приоритете — перестройка инфраструктуры и создание зон отдыха для посетителей.
"Концепцию цирка решили переосмыслить, чтобы сделать его более современным и комфортным для посетителей", — пояснили авторы проекта.
Помимо визуального обновления здания, разработчики делают ставку на наполнение пространства. Цирк должен стать многофункциональной культурной точкой, где будут проходить разные мероприятия, а не только классические арена-шоу. Для этого планируют привлечь новых артистов и внедрить современные технологии в работу площадки.
|Направление
|Задачи
|Инфраструктура
|Создание зон отдыха, обновление дизайна и комфорта
|Контент
|Привлечение новых артистов, расширение списка мероприятий
|Технологии
|Внедрение современных технических решений
Работы стартуют в ближайшие месяцы. Первые изменения станут заметны зрителям уже в следующем сезоне.
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