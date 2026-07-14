Старые стены готовят к новой жизни: Хабаровский цирк превратят в центр городского отдыха

Хабаровский цирк обновит облик и функционал после 25 лет стагнации. Здание не подвергалось серьезному обновлению с конца 90-х, поэтому теперь его облик и внутреннее устройство пересмотрят под современные запросы.

Фото: search.creativecommons by общественное достояние, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Цирк

Над проектом работают архитектор Надежда Михайлова и фотограф Сергей Колобов, создавший логотип города. Авторы планируют превратить цирк из площадки для разовых шоу в полноценный центр досуга. В приоритете — перестройка инфраструктуры и создание зон отдыха для посетителей.

"Концепцию цирка решили переосмыслить, чтобы сделать его более современным и комфортным для посетителей", — пояснили авторы проекта.

Что изменится в цирке

Помимо визуального обновления здания, разработчики делают ставку на наполнение пространства. Цирк должен стать многофункциональной культурной точкой, где будут проходить разные мероприятия, а не только классические арена-шоу. Для этого планируют привлечь новых артистов и внедрить современные технологии в работу площадки.

Направление Задачи Инфраструктура Создание зон отдыха, обновление дизайна и комфорта Контент Привлечение новых артистов, расширение списка мероприятий Технологии Внедрение современных технических решений

Работы стартуют в ближайшие месяцы. Первые изменения станут заметны зрителям уже в следующем сезоне.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова