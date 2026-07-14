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Старые стены готовят к новой жизни: Хабаровский цирк превратят в центр городского отдыха

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Хабаровский цирк обновит облик и функционал после 25 лет стагнации. Здание не подвергалось серьезному обновлению с конца 90-х, поэтому теперь его облик и внутреннее устройство пересмотрят под современные запросы.

Цирк
Фото: search.creativecommons by общественное достояние, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Цирк

Над проектом работают архитектор Надежда Михайлова и фотограф Сергей Колобов, создавший логотип города. Авторы планируют превратить цирк из площадки для разовых шоу в полноценный центр досуга. В приоритете — перестройка инфраструктуры и создание зон отдыха для посетителей.

"Концепцию цирка решили переосмыслить, чтобы сделать его более современным и комфортным для посетителей", — пояснили авторы проекта.

Что изменится в цирке

Помимо визуального обновления здания, разработчики делают ставку на наполнение пространства. Цирк должен стать многофункциональной культурной точкой, где будут проходить разные мероприятия, а не только классические арена-шоу. Для этого планируют привлечь новых артистов и внедрить современные технологии в работу площадки.

Направление Задачи
Инфраструктура Создание зон отдыха, обновление дизайна и комфорта
Контент Привлечение новых артистов, расширение списка мероприятий
Технологии Внедрение современных технических решений

Работы стартуют в ближайшие месяцы. Первые изменения станут заметны зрителям уже в следующем сезоне.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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