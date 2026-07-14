Риски в Азове зашкаливают: Ростовская область вынужденно меняет схему вывоза урожая

Ростовские аграрии перестраивают логистику зернового экспорта прямо во время страды. Причиной стали участившиеся атаки украинских формирований в Азовском море. Для региона, где зерно составляет 71% всех зарубежных поставок, вопрос безопасности судов стал вопросом выживания экономики.
С начала июля 2026 года обстановка в Азовском море обострилась. Атаки ВСУ привели к ранениям 12 моряков, двое человек погибли. Под удар попал даже танкер в Таганрогском заливе. Риски для торгового флота заставляют власти и бизнес искать обходные пути, чтобы не сорвать отгрузку нового урожая.
"В связи с временными трудностями в работе логистических маршрутов, связанными с судоходством в Азовском море, сейчас наш главный приоритет — обеспечить стабильную отгрузку зерна нового урожая. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области совместно с экспортерами работает над альтернативными маршрутами отгрузки зерна нового урожая", — подчеркнула министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко.
Донской край ищет возможность перераспределить потоки на сухопутные и глубоководные терминалы, менее уязвимые для воздушных атак. Это требует синхронизации работы железной дороги и автомобильных перевозчиков. Задача сложная: на фоне попыток дестабилизировать поставки аграриям приходится учитывать и перебои с горючим, которые периодически возникают в южных регионах из-за атак на нефтебазы.
"Перевод экспорта на альтернативные рельсы неизбежно увеличит транспортное плечо и себестоимость продукции. Однако сохранение темпов отгрузки критично для исполнения экспортных контрактов и наполнения регионального бюджета, который во многом держится на аграрных успехах", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Ростовская область остается флагманом агропромышленного комплекса страны. Урожайность в этом году требует четкого ритма работы портов.
|Параметр
|Значение
|Доля зерна в экспорте АПК
|71%
|Статус региона
|Ведущий экспортер РФ
|Основной риск
|Безопасность судоходства в Азове
"Для аграриев сейчас наступил момент истины. Необходимо не только убрать хлеб без потерь, но и выстроить логистическую цепочку так, чтобы не зависеть от разовых диверсий на море. Использование малых портов и перевалка на крупные суда в нейтральных зонах могут стать временным выходом", — предположил в разговоре с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Нет, отгрузки продолжаются, но графики корректируются с учетом мер безопасности и оперативной обстановки в Азовском море.
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