Риски в Азове зашкаливают: Ростовская область вынужденно меняет схему вывоза урожая

Ростовские аграрии перестраивают логистику зернового экспорта прямо во время страды. Причиной стали участившиеся атаки украинских формирований в Азовском море. Для региона, где зерно составляет 71% всех зарубежных поставок, вопрос безопасности судов стал вопросом выживания экономики.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сельское хозяйство

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С начала июля 2026 года обстановка в Азовском море обострилась. Атаки ВСУ привели к ранениям 12 моряков, двое человек погибли. Под удар попал даже танкер в Таганрогском заливе. Риски для торгового флота заставляют власти и бизнес искать обходные пути, чтобы не сорвать отгрузку нового урожая.

"В связи с временными трудностями в работе логистических маршрутов, связанными с судоходством в Азовском море, сейчас наш главный приоритет — обеспечить стабильную отгрузку зерна нового урожая. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области совместно с экспортерами работает над альтернативными маршрутами отгрузки зерна нового урожая", — подчеркнула министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко.

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Донской край ищет возможность перераспределить потоки на сухопутные и глубоководные терминалы, менее уязвимые для воздушных атак. Это требует синхронизации работы железной дороги и автомобильных перевозчиков. Задача сложная: на фоне попыток дестабилизировать поставки аграриям приходится учитывать и перебои с горючим, которые периодически возникают в южных регионах из-за атак на нефтебазы.

"Перевод экспорта на альтернативные рельсы неизбежно увеличит транспортное плечо и себестоимость продукции. Однако сохранение темпов отгрузки критично для исполнения экспортных контрактов и наполнения регионального бюджета, который во многом держится на аграрных успехах", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

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Ростовская область остается флагманом агропромышленного комплекса страны. Урожайность в этом году требует четкого ритма работы портов.

Параметр Значение Доля зерна в экспорте АПК 71% Статус региона Ведущий экспортер РФ Основной риск Безопасность судоходства в Азове

"Для аграриев сейчас наступил момент истины. Необходимо не только убрать хлеб без потерь, но и выстроить логистическую цепочку так, чтобы не зависеть от разовых диверсий на море. Использование малых портов и перевалка на крупные суда в нейтральных зонах могут стать временным выходом", — предположил в разговоре с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы

Остановлен ли экспорт зерна из Ростова полностью?

Нет, отгрузки продолжаются, но графики корректируются с учетом мер безопасности и оперативной обстановки в Азовском море.

Куда будут перенаправлены основные потоки зерна?

Власти рассматривают глубоководные порты Черного моря и усиление железнодорожных перевозок в восточном направлении.

Пострадают ли доходы фермеров от смены логистики?

Возможен рост затрат на доставку, однако господдержка АПК и стабильно высокие мировые цены на продовольствие должны нивелировать эти издержки.

Какие меры защиты предпринимаются для судов?

Военные обеспечивают мониторинг акватории, а гражданские службы вводят новые регламенты передвижения в опасных зонах.

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