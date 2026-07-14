Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полтора миллиарда рублей недосчитались в отчётах: что происходит со станкостроением Кубани
Большой спорт снова стучится в двери Казани: решение МОК вернуло надежду на мировые чемпионаты
Здоровье больше не лотерея: такие показатели выявляемости рака в Подмосковье изменили прогнозы
Больше миллиона тонн картофеля: как Брянщина планирует побить собственный рекорд
Губернатор Ставрополья лишает служебные авто бензина? Ради экономии власти идут на крайние меры
Запад превращает гарантии Киеву в тормоз для мира: конфликт должен пережить любые переговоры
Обычная очередь закончилась: в Югре решили, кто получит бензин раньше остальных
Иллюзия заботы: опасная привычка хозяина провоцирует серьезные проблемы для питомца
Сборы для новорожденных закрыты: Калининградская область внедрила цифровой способ поддержки

Риски в Азове зашкаливают: Ростовская область вынужденно меняет схему вывоза урожая

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Ростовские аграрии перестраивают логистику зернового экспорта прямо во время страды. Причиной стали участившиеся атаки украинских формирований в Азовском море. Для региона, где зерно составляет 71% всех зарубежных поставок, вопрос безопасности судов стал вопросом выживания экономики.

Сельское хозяйство
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сельское хозяйство

Морской заслон: ситуация в Таганрогском заливе

С начала июля 2026 года обстановка в Азовском море обострилась. Атаки ВСУ привели к ранениям 12 моряков, двое человек погибли. Под удар попал даже танкер в Таганрогском заливе. Риски для торгового флота заставляют власти и бизнес искать обходные пути, чтобы не сорвать отгрузку нового урожая. 

"В связи с временными трудностями в работе логистических маршрутов, связанными с судоходством в Азовском море, сейчас наш главный приоритет — обеспечить стабильную отгрузку зерна нового урожая. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области совместно с экспортерами работает над альтернативными маршрутами отгрузки зерна нового урожая", — подчеркнула министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко.

Транспортный маневр: куда уйдут караваны

Донской край ищет возможность перераспределить потоки на сухопутные и глубоководные терминалы, менее уязвимые для воздушных атак. Это требует синхронизации работы железной дороги и автомобильных перевозчиков. Задача сложная: на фоне попыток дестабилизировать поставки аграриям приходится учитывать и перебои с горючим, которые периодически возникают в южных регионах из-за атак на нефтебазы.

"Перевод экспорта на альтернативные рельсы неизбежно увеличит транспортное плечо и себестоимость продукции. Однако сохранение темпов отгрузки критично для исполнения экспортных контрактов и наполнения регионального бюджета, который во многом держится на аграрных успехах", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Зерно под защитой: цифры и факты

Ростовская область остается флагманом агропромышленного комплекса страны. Урожайность в этом году требует четкого ритма работы портов. 

Параметр Значение
Доля зерна в экспорте АПК 71%
Статус региона Ведущий экспортер РФ
Основной риск Безопасность судоходства в Азове

"Для аграриев сейчас наступил момент истины. Необходимо не только убрать хлеб без потерь, но и выстроить логистическую цепочку так, чтобы не зависеть от разовых диверсий на море. Использование малых портов и перевалка на крупные суда в нейтральных зонах могут стать временным выходом", — предположил в разговоре с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы

Остановлен ли экспорт зерна из Ростова полностью?

Нет, отгрузки продолжаются, но графики корректируются с учетом мер безопасности и оперативной обстановки в Азовском море.

Куда будут перенаправлены основные потоки зерна?

Власти рассматривают глубоководные порты Черного моря и усиление железнодорожных перевозок в восточном направлении.

Пострадают ли доходы фермеров от смены логистики?

Возможен рост затрат на доставку, однако господдержка АПК и стабильно высокие мировые цены на продовольствие должны нивелировать эти издержки.

Какие меры защиты предпринимаются для судов?

Военные обеспечивают мониторинг акватории, а гражданские службы вводят новые регламенты передвижения в опасных зонах.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству регионов Виктор Смирнов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Российский рынок кроссоверов до 3 млн рублей: рейтинг самых доступных моделей
Авто
Российский рынок кроссоверов до 3 млн рублей: рейтинг самых доступных моделей
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Последние материалы
Лето в форме для выпечки: как превратить простые кабачки в нежнейший овощной шедевр
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Трамп поджигает внутренний конфликт в США: демократы готовятся к большой политической битве
Экономим время и силы: надежный метод удаления ненужных деревьев без лопаты и топора
Здание из шестидесятых трещит по швам: проверка в Нижегородской области определила финал ремонта
Жилые дворы превратились в озёра: стихия в Глазове вынудила власти срочно перекроить маршруты
Море перестало ждать столетия: катастрофические наводнения стали происходить в 12 раз чаще
Приговор ДНК оказался ошибкой: редкие мутации перестали определять интеллект к 16 годам
Донское лето в банке: овощное ассорти "Шакароб" сохранит хруст и вкус до весны
Не каждый долг тянет ко дну: Крым разрешил предприятиям отсрочить выплаты и рефинансировать займы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.