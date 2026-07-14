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Масштаб поражает воображение: Тобольск получит производство, которое закроет дыры в импорте сырья

Россия

Строительство завода по выпуску полипропилена ДГП-2 в Тобольске на площадке "ЗапСибНефтехима" завершено на 89%. Проект перешел к этапу пусконаладочных работ, запуск производства запланировали на 2027 год.

Нефтеперерабатывающий завод
Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нефтеперерабатывающий завод

Технологические особенности и запуск

Сейчас пусконаладка охватывает более 20% установок. Оборудование поэтапно передают эксплуатационному персоналу. Рабочие операционного блока ДГ-2 участвуют в приемке работ и контроле операций. Такой подход позволяет сотрудникам освоить специфику оборудования до того, как завод выйдет на стабильный режим работы.

Для сокращения сроков выхода на проектную мощность использовали Центр пилотирования технологий СИБУРа. В этом комплексе смоделировали сценарии работы будущей установки — от первичного пуска до смены марок продукции — без использования промышленного оборудования.

"Здесь впервые в России были смоделированы сценарии запуска и работы будущей установки без задействования промышленного оборудования. Это поможет сократить сроки выхода на проектную мощность, обеспечить стабильное качество продукции и заранее подготовить персонал", — рассказали на предприятии.

Инфраструктура и сырье

Параллельно с основным заводом создают вспомогательные объекты. Среди них азотно-кислородное производство, которое за счет российских инженерных решений стало на 80% энергоэффективнее.

Чтобы обеспечить ДГП-2 сырьем, расширили мощности Центральной газофракционирующей установки. Новая отечественная ректификационная колонна увеличит глубину переработки широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). В части логистики автоматизируют все цепочки: от фасовки и складирования до отгрузки готового продукта.

Экология и рабочие места

Система оборотного водоснабжения нового комплекса интегрируют в общую сеть предприятия. Это позволяет многократно использовать воду в производственном цикле. Подобная схема уже экономит "ЗапСибНефтехиму" более 8 млн кубометров воды ежегодно.

Запуск завода повлияет на рынок труда региона: на объекте создадут около 300 рабочих мест для профильных специалистов.

Экономический эффект

ДГП-2 станет важным звеном российской нефтегазохимии. После выхода на полную мощность завод будет выпускать 570 тыс. тонн полипропилена в год, включая марки, которые раньше в стране не производили.

Показатель Значение
Проектная мощность ДГП-2 570 тыс. тонн полипропилена в год
Новые рабочие места около 300
Общая мощность полимеров предприятия более 3 млн тонн в год

Полипропилен востребован в автомобилестроении, медицине, строительстве и производстве упаковки. Своим производством Россия закроет потребность внутреннего рынка в современном сырье и увеличит возможности для несырьевого экспорта.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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