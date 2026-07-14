Здоровье больше не лотерея: такие показатели выявляемости рака в Подмосковье изменили прогнозы

В Подмосковье каждый второй случай рака теперь обнаруживают на нулевой или первой стадии. За первые шесть месяцев года этот показатель достиг 51,5%, сообщили в региональном Минздраве.
Ранний диагноз дает врачам больше возможностей для эффективного лечения, а пациентам — шансы на полное выздоровление. Рост выявляемости связывают с расширением перечня бесплатных обследований и доступностью диагностики в районных центрах.
"Это стало возможным благодаря комплексной работе, в том числе расширению перечня онкоскринингов, развитию онкологической службы, онконастороженности, повышению доступности исследований и заботе жителей о своем здоровье", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.
Для жителей области работают Центры амбулаторной онкологической помощи. Там можно пройти первичный прием и необходимые исследования без долгого ожидания.
Записаться на прием или узнать график Дней открытых дверей в центрах можно двумя способами:
|Показатель
|Значение
|Выявляемость рака на 0 и I стадиях (за 6 месяцев)
|51,5%
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