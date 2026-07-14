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Губернатор Ставрополья лишает служебные авто бензина? Ради экономии власти идут на крайние меры

Россия » Юг » Ставрополь

В Ставропольском крае заработал оперативный штаб по контролю за топливным рынком под руководством губернатора Владимира Владимирова. Власти утвердили срочный план экономии горючего, который включает жесткие лимиты на использование служебного транспорта и изменение системы снабжения бюджетных учреждений. По предварительным расчетам, принятые меры позволят высвобождать для розничной продажи около 3 тысяч тонн топлива ежемесячно.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Для чиновников краевого правительства и министерств ввели режим строгой экономии: выезды на казенных машинах за пределы Ставрополя теперь возможны только с личного согласия главы региона. Муниципальным властям и депутатскому корпусу предложили принять аналогичные решения. При этом экстренные службы, противопожарную охрану и общественный транспорт выводят на систему прямых контрактов с крупнейшими нефтяными компаниями, полностью исключив из этих цепочек административные автомобили.

"Введение таких ограничений — это необходимый шаг для балансировки регионального бюджета и обеспечения стабильных поставок горючего в социальный сектор. Перераспределение ресурсов в пользу аграриев и граждан позволит снизить нагрузку на инфраструктуру в пиковый период полевых работ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

"Штаб будет действовать на постоянной основе, пока проблема с горючим не будет снята полностью", — заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Министерство сельского хозяйства региона уже формирует графики поставок для осенней посевной, а ведомство промышленности фокусируется на снабжении курортных зон и доступе местных закупщиков к импорту через федеральные каналы. Чтобы убрать очереди на заправках, розничным сетям рекомендовано пересмотреть лимиты отпуска топлива в одни руки. По информации антимонопольной службы, основные ценовые скачки фиксируются на частных АЗС, в то время как крупные федеральные игроки держат стоимость и обещают увеличить объемы отгрузки в край в течение ближайшей недели.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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