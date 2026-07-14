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Больше миллиона тонн картофеля: как Брянщина планирует побить собственный рекорд

Россия » Центр » Брянск

Аграрии Брянской области начали уборочную кампанию. Вторая половина июля стала традиционным стартом работ благодаря тому, что весенний сев завершили вовремя.

Агрономы проверяют документы на капоте машины на фоне трактора и поля
Фото: Pravda.Ru by Любовь Нечаенко is licensed under Все права защищены
Агрономы проверяют документы на капоте машины на фоне трактора и поля

Сейчас комбайнеры работают в полях Брасовского, Красногорского и Навлинского районов. Там убирают пшеницу, ячмень и рожь. С 460 гектаров уже собрали более двух тысяч тонн зерна. В Навлинском районе также начали обмолот рапса, а в Почепском районе и Стародубском округе приступили к уборке картофеля.

Особое внимание в этом сезоне уделяют картофелеводству. Фермеры и сельхозпредприятия расширили посевные площади под эту культуру более чем на две тысячи гектаров. Общий объем посевов достиг 37 тысяч гектаров. Это решение должно помочь региону увеличить итоговый сбор.

Показатель Значение
Площадь посева картофеля 37 тыс. га
План сбора картофеля в этом году более 1,4 млн тонн
Сбор картофеля в прошлом году 1,3 млн тонн

Поддержку отрасли обеспечивают и финансовые инструменты — в регионе уже утвердили субсидии для картофелеводов.

"Вторая декада июля стала традиционным стартом работ благодаря тому, что весенний сев завершили вовремя", — сообщили в правительстве Брянской области.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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