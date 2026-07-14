Аграрии Брянской области начали уборочную кампанию. Вторая половина июля стала традиционным стартом работ благодаря тому, что весенний сев завершили вовремя.
Сейчас комбайнеры работают в полях Брасовского, Красногорского и Навлинского районов. Там убирают пшеницу, ячмень и рожь. С 460 гектаров уже собрали более двух тысяч тонн зерна. В Навлинском районе также начали обмолот рапса, а в Почепском районе и Стародубском округе приступили к уборке картофеля.
Особое внимание в этом сезоне уделяют картофелеводству. Фермеры и сельхозпредприятия расширили посевные площади под эту культуру более чем на две тысячи гектаров. Общий объем посевов достиг 37 тысяч гектаров. Это решение должно помочь региону увеличить итоговый сбор.
|Показатель
|Значение
|Площадь посева картофеля
|37 тыс. га
|План сбора картофеля в этом году
|более 1,4 млн тонн
|Сбор картофеля в прошлом году
|1,3 млн тонн
Поддержку отрасли обеспечивают и финансовые инструменты — в регионе уже утвердили субсидии для картофелеводов.
"Вторая декада июля стала традиционным стартом работ благодаря тому, что весенний сев завершили вовремя", — сообщили в правительстве Брянской области.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.