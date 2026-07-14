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Обычная очередь закончилась: в Югре решили, кто получит бензин раньше остальных

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

В Югре вводят жесткую систему распределения топлива из-за перебоев с поставками на региональном рынке. Губернатор Руслан Кухарук распорядился обслуживать спецтранспорт и коммунальщиков в приоритетном порядке. Власти пытаются стабилизировать ситуацию, чтобы заправить машины скорой помощи, МЧС и общественные автобусы. Решение касается как крупных сетей, так и частных заправок. Ниже разберем, как новые правила изменят жизнь водителей и владельцев лодок в отдаленных поселках.

Длинная очередь грузовиков и автомобилей на заправке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Длинная очередь грузовиков и автомобилей на заправке

Топливный коридор для спецслужб

На заправках округа вводят режим первой очереди. Теперь колонки сначала отдают горючее патрульным машинам, пожарным расчетам и бригадам реанимации. В список избранных попали структуры МЧС и правоохранители. Городские автобусы тоже получили пропуск в начало очереди, чтобы не парализовать движение в муниципалитетах.

Департамент экономического развития фиксирует дефицит, хотя бензовозы продолжают курсировать между нефтебазами и АТС. Напряжение на рынке сохраняется, поэтому власти решили подстраховать критически важную инфраструктуру. Это вынужденная мера, которая должна исключить риск остановки экстренных служб.

"Ограничение доступа к ресурсу всегда бьет по логистике, но в данном случае это вопрос безопасности. Муниципальные бюджеты закладывают расходы на ГСМ заранее, и любая нехватка на свободном рынке заставляет власти переходить на ручное управление распределением", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Льготы для лодочников и удаленных сел

Особый контроль установили над снабжением 57 труднодоступных поселений. Летом жители этих территорий зависят от водного транспорта. Без бензина люди рискуют оказаться в изоляции, так как катера остаются единственным средством связи с большой землей.

Губернатор разрешил отпускать топливо в переносную тару объемом до 20 литров. Раньше на многих АЗС действовали запреты на заправку канистр из соображений безопасности или борьбы со спекуляцией. Теперь владельцы лодок, генераторов и бензопил смогут легально закупить необходимый запас горючего.

"В северных регионах топливо — это не просто заправка машины, это залог выживания. Если генератор в поселке встанет из-за отсутствия дизеля, последствия будут катастрофическими. Переход на отпуск в тару поможет закрыть бытовые нужды северян в период логистических сбоев", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Прогнозы и мониторинг рынка

Ситуация остается подвижной, и правительство округа обещает менять правила игры в зависимости от наполнения резервуаров на заправках. Пока идет поиск баланса между потребностями бизнеса и нуждами социальных служб. Чиновники ведут переговоры с поставщиками о наращивании объемов подвоза.

"Региональные власти сейчас выступают в роли диспетчера. Задача — грамотно распределить имеющиеся запасы, чтобы не допустить скачка цен. Когда спрос превышает предложение, административное регулирование становится единственным рычагом сдерживания кризиса", — рассказал в интервью Pravda.Ru политолог эксперт Pravda.Ru Владимир Орлов.

Категория Условия обслуживания
Экстренные службы (МЧС, скорая) Первоочередной заезд на все АЗС
Общественный транспорт Гарантированные лимиты горючего
Частные лица (лодки, техника) Разрешен отпуск в канистры до 20 литров

Ответы на популярные вопросы

Зачем вводить приоритетную очередь?

Это необходимо, чтобы машины спасателей и врачей не простаивали в очередях в условиях дефицита на заправках.

Можно ли заправлять пластиковые канистры?

Губернатор поручил разрешить отпуск в тару до 20 литров для бытовых нужд, однако правила пожарной безопасности на конкретных АЗС могут требовать использования только металлических емкостей.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, политолог Владимир Орлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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