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Все пойдет прахом: удары по судам в Азовском море заставили Минсельхоз сменить логистику

Россия » Юг

Атаки на гражданские суда в Азовском море заставили государственные структуры искать новые логистические решения. Минсельхоз и Минтранс уверяют, что обстановка в акватории не обрушит экспорт зерна и не опустошит полки магазинов. Развитая сеть терминалов в других регионах позволяет быстро перебросить грузопотоки на запасные пути. Сейчас власти совместно с бизнесом выстраивают транспортные схемы, которые помогут выполнить обязательства перед иностранными покупателями. Несмотря на слухи о перебоях в Керченском проливе, официального закрытия маршрутов нет.

Берег Азовского моря
Фото: Openverse by Nikolay Sizonenko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Берег Азовского моря

Гибкость экспортных маршрутов

Российская аграрная логистика напоминает многополосное шоссе, где перекрытие одной ветки не останавливает движение. Запас прочности обеспечивают десятки морских терминалов, разбросанных по всей стране. Это позволяет при необходимости перенаправлять составы с зерном в порты, находящиеся вдали от зоны напряженности. В Минсельхозе подчеркивают, что стабильность поставок остается в приоритете, а механизмы переориентации грузов уже отлажены.

"Региональные экономики юга России тесно завязаны на экспортные доходы, поэтому любая заминка в портах требует мгновенной реакции бюджета. Перераспределение потоков — мера трудозатратная, но выполнимая за счет переброски субсидий на логистику", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Pravda.Ru Валерий Козлов.

Транспортный коридор под контролем

Министерство транспорта сосредоточилось на поддержании рабочего ритма всех доступных направлений. Ведомство ищет варианты, которые позволят минимизировать издержки трейдеров при смене портов отгрузки. Основное внимание уделено инфраструктуре, способной принять дополнительный объем сельхозпродукции без образования очередей на железной дороге. Конкретные новые маршруты пока держат в секрете, чтобы не давать лишних поводов для давления на логистические цепочки.

"Инфраструктура портов Азово-Черноморского бассейна имеет определенный предел мощности, но соседние узлы могут подставить плечо. Главное — синхронизировать работу элеваторов и портовых кранов в новых условиях", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт Pravda.Ru Ольга Морозова.

Урожай дойдет до адресата

Приостановка навигации по Азово-Донскому каналу, о которой заявляли неофициальные источники, не является критическим фактором для продовольственной безопасности. Аграрный сектор накопил достаточные резервы, чтобы внутренний рынок не почувствовал колебаний цен. Специалисты по сельскому хозяйству следят за тем, чтобы задержки в портах не превратились в проблему для производителей, ожидающих оплаты за свой труд.

"Для аграриев сейчас важно не допустить затоваривания элеваторов из-за транспортных пауз. Если логистику перестроят оперативно, то обязательства перед импортерами будут закрыты в срок без потери качества зерна", — рассказал эксперт Pravda.Ru Виктор Смирнов.

Направление работы Текущий статус
Внутренний рынок Поставки стабильны, запасы сформированы
Экспорт зерна Идет поиск дополнительных транспортных узлов
Портовая навигация Официальных ограничений в проливе нет

Ответы на популярные вопросы

Повлияют ли атаки на суда на цены в магазинах?

Власти гарантируют стабильность внутреннего рынка. Продовольственная безопасность обеспечена за счет внутренних резервов и диверсификации маршрутов.

Куда перенаправят грузы из Азовского моря?

Потоки могут быть переброшены на другие терминалы юга России или порты Балтийского и Дальневосточного бассейнов в зависимости от типа контракта.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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