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Сборы для новорожденных закрыты: Калининградская область внедрила цифровой способ поддержки

Россия » Северо-Запад » Калининград

В Калининградской области 67 семей с новорожденными получили электронные сертификаты на покупку детских товаров. Сумма каждой выплаты составила 10 тысяч рублей.

Мама с коляской
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Мама с коляской

Средства можно потратить на одежду, обувь, игрушки и другие предметы первой необходимости для детей до года. Оплата проходит в специализированных магазинах и через онлайн-сервисы, которые работают с региональным оператором программы.

Для получения выплаты родителям нужно подать заявление в местное управление социальной защиты населения. Количество выданных сертификатов в текущем периоде осталось на уровне прошлых лет, что говорит о стабильности меры поддержки в регионе.

Параметр Значение
Сумма одного сертификата 10 000 рублей
Количество выданных документов 67 штук
Возраст ребенка для получения до 1 года

Ответы на популярные вопросы

Куда обращаться за сертификатом?

Необходимо подать заявление в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Где можно потратить деньги?

В магазинах детских товаров и интернет-магазинах, которые заключили договор с региональным оператором программы.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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