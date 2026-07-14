Сборы для новорожденных закрыты: Калининградская область внедрила цифровой способ поддержки

В Калининградской области 67 семей с новорожденными получили электронные сертификаты на покупку детских товаров. Сумма каждой выплаты составила 10 тысяч рублей.
Средства можно потратить на одежду, обувь, игрушки и другие предметы первой необходимости для детей до года. Оплата проходит в специализированных магазинах и через онлайн-сервисы, которые работают с региональным оператором программы.
Для получения выплаты родителям нужно подать заявление в местное управление социальной защиты населения. Количество выданных сертификатов в текущем периоде осталось на уровне прошлых лет, что говорит о стабильности меры поддержки в регионе.
|Параметр
|Значение
|Сумма одного сертификата
|10 000 рублей
|Количество выданных документов
|67 штук
|Возраст ребенка для получения
|до 1 года
Необходимо подать заявление в управление социальной защиты населения по месту жительства.
В магазинах детских товаров и интернет-магазинах, которые заключили договор с региональным оператором программы.
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