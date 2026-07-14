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Чтобы не встал весь город, открывают новый мост: что изменится для водителей Перми этой осенью

Россия » Поволжье » Пермь

Пермские власти готовят масштабную переброску транспортных потоков в центре города. Осенью строители планируют запустить движение по новому мосту через реку Егошиху, который станет дублером Средней дамбы. Этот маневр позволит разгрузить одну из самых напряженных артерий города и приступить к обновлению старой переправы. После запуска второй очереди дорожная сеть в этой локации расширится до шести полос, что должно окончательно решить проблему пробок.

Пермь
Фото: Веб-сайт национального проекта «Туризм и гостеприимство»
Пермь

Вторая жизнь старого моста

Как только поток машин перейдет на свежий асфальт нового моста, старую конструкцию закроют на капитальную реконструкцию. Инженеры намерены применить современные технологии для укрепления опор. Вместо стандартного бетонирования планируется использовать углеволокно, которое повысит несущую способность объекта.

"Использование углеволокна — это не просто дань моде, а способ продлить эксплуатацию моста без его полной перестройки. Мы усиливаем скелет конструкции, сохраняя ее геометрию", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Рабочие заменят деформационные швы, обновят барьерное ограждение и уложат износостойкое покрытие. Полностью обновленный транспортный узел, состоящий из двух параллельных мостов, заработает в полную силу в 2027 году.

Экономика пропускной способности

Ежедневно через Среднюю дамбу проходит более 40 тысяч автомобилей. Для города это критический узел, связывающий удаленные районы с центром. Любые простои здесь оборачиваются убытками для логистики и потерей времени для тысяч пермяков.

"Инвестиции в такие развязки окупаются за счет снижения транспортных издержек бизнеса. Региональный бюджет берет на себя нагрузку сейчас, чтобы стимулировать развитие территорий в будущем", — отметил в разговоре с эксперт Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Этап работ Сроки и детали
Запуск нового моста Осень 2024 года
Ремонт старой дамбы 2024 — 2026 годы
Полноценное движение 2027 год, 6 полос

Два уровня для Революции

Следующим этапом дорожной экспансии станет возведение двухуровневой развязки на пересечении улицы Революции и бульвара Гагарина. Это решение позволит разделить потоки, избавив водителей от необходимости стоять на светофорах. Проект рассматривается как часть единого транспортного каркаса Перми.

"Двухуровневые развязки — единственный способ борьбы с заторами в плотной застройке. Это дисциплинирует трафик и минимизирует риск мелких аварий, блокирующих движение", — подчеркнула юрист по региональному законодательству специально для Pravda.Ru Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Когда полностью откроют движение по всем полосам?

Движение по шести полосам на двух мостах планируется запустить к 2027 году после завершения всех этапов реконструкции старой дамбы.

Как изменится схема движения это осенью?

Поток машин будет перенаправлен на заново построенный мост через Егошиху, а существующая дамба закроется на ремонт опор и замену покрытия.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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