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Город замер в ожидании развязки: обнаружили то, что вынудило МЧС очистить жилые кварталы Ростова

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Жителей Мясниковского района Ростова-на-Дону временно вывозят из домов из-за обнаруженных авиабомб. Сапёры МЧС приступят к обезвреживанию боеприпасов 14 июля.

МЧС
Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
МЧС

Боеприпасы нашли в ходе поисковой операции. Специалисты МЧС оценивают их как опасные, поэтому решили полностью очистить прилегающую территорию от людей. Точное количество найденных бомб пока не раскрывают.

Для эвакуированных ростовчан подготовили временное жилье в других частях города. Власти действуют по инструкции на случай чрезвычайных ситуаций.

"Жителям района рекомендуются не возвращаться домой до окончания работ по обезвреживанию боеприпасов", — сообщили представители местных властей.

За подробностями и помощью люди могут обратиться в свои районные администрации.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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