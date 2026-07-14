Город замер в ожидании развязки: обнаружили то, что вынудило МЧС очистить жилые кварталы Ростова

Жителей Мясниковского района Ростова-на-Дону временно вывозят из домов из-за обнаруженных авиабомб. Сапёры МЧС приступят к обезвреживанию боеприпасов 14 июля.

Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ МЧС

Боеприпасы нашли в ходе поисковой операции. Специалисты МЧС оценивают их как опасные, поэтому решили полностью очистить прилегающую территорию от людей. Точное количество найденных бомб пока не раскрывают.

Для эвакуированных ростовчан подготовили временное жилье в других частях города. Власти действуют по инструкции на случай чрезвычайных ситуаций.

"Жителям района рекомендуются не возвращаться домой до окончания работ по обезвреживанию боеприпасов", — сообщили представители местных властей.

За подробностями и помощью люди могут обратиться в свои районные администрации.