Город замер в ожидании развязки: обнаружили то, что вынудило МЧС очистить жилые кварталы Ростова

Жителей Мясниковского района Ростова-на-Дону временно вывозят из домов из-за обнаруженных авиабомб. Сапёры МЧС приступят к обезвреживанию боеприпасов 14 июля.
Боеприпасы нашли в ходе поисковой операции. Специалисты МЧС оценивают их как опасные, поэтому решили полностью очистить прилегающую территорию от людей. Точное количество найденных бомб пока не раскрывают.
Для эвакуированных ростовчан подготовили временное жилье в других частях города. Власти действуют по инструкции на случай чрезвычайных ситуаций.
"Жителям района рекомендуются не возвращаться домой до окончания работ по обезвреживанию боеприпасов", — сообщили представители местных властей.
За подробностями и помощью люди могут обратиться в свои районные администрации.
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