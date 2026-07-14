Игнорировать правила больше не получится: в Амурской области запустили механизм тотальной зачистки дворов

Губернатор Амурской области Василий Орлов потребовал от управляющих компаний (УК) навести порядок на контейнерных площадках. Глава региона поручил усилить контроль за состоянием баков и территорий вокруг них, а тех, кто игнорирует правила, штрафовать активнее.

Фото: Pravda.Ru by Арина Горшкова is licensed under Все права защищены Кошка у мусорных баков

Проблема содержания мусорных точек в Приамурье остается острой. С начала года государственная жилищная инспекция области получила 93 жалобы от жителей. По итогам проверок УК и региональные операторы получили предписания исправить нарушения, часть компаний уже привлекли к административной ответственности.

Параллельно в регионе обновляют инфраструктуру сбора ТКО. Чтобы сократить количество стихийных свалок и улучшить логистику вывоза мусора, муниципалитеты и регоператоры закупают новое оборудование и строят площадки.

Показатель Текущий статус / План до 2026 года Контейнерные площадки Обустроено 168 из 345 запланированных Мусорные контейнеры (муниципальные) Установлено 413 из 765 запланированных Закупки регоператоров (на этот год) Около 1000 баков

Для жителей удаленных районов Амурской области состояние контейнерных площадок напрямую влияет на чистоту придомовых территорий, особенно в периоды распутицы, когда доступ тяжелой техники к бакам может быть затруднен.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех