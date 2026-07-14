Игнорировать правила больше не получится: в Амурской области запустили механизм тотальной зачистки дворов

Губернатор Амурской области Василий Орлов потребовал от управляющих компаний (УК) навести порядок на контейнерных площадках. Глава региона поручил усилить контроль за состоянием баков и территорий вокруг них, а тех, кто игнорирует правила, штрафовать активнее.
Проблема содержания мусорных точек в Приамурье остается острой. С начала года государственная жилищная инспекция области получила 93 жалобы от жителей. По итогам проверок УК и региональные операторы получили предписания исправить нарушения, часть компаний уже привлекли к административной ответственности.
Параллельно в регионе обновляют инфраструктуру сбора ТКО. Чтобы сократить количество стихийных свалок и улучшить логистику вывоза мусора, муниципалитеты и регоператоры закупают новое оборудование и строят площадки.
|Показатель
|Текущий статус / План до 2026 года
|Контейнерные площадки
|Обустроено 168 из 345 запланированных
|Мусорные контейнеры (муниципальные)
|Установлено 413 из 765 запланированных
|Закупки регоператоров (на этот год)
|Около 1000 баков
Для жителей удаленных районов Амурской области состояние контейнерных площадок напрямую влияет на чистоту придомовых территорий, особенно в периоды распутицы, когда доступ тяжелой техники к бакам может быть затруднен.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.