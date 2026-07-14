Из уссурийской тайги — прямо к звёздам: почему амурский тигр оказался на борту "Союза"

Корабль Союз МС-29 готовится к старту с Байконура, чтобы доставить на орбиту 75-ю основную экспедицию. Командир экипажа из Хабаровска выбрал для миссии особенный символ, связав космос с защитой дикой природы Дальнего Востока. Экипажу предстоит провести на борту МКС более восьми месяцев и выполнить сложную программу исследований. Выясняем, какие задачи стоят перед интернациональной командой и почему позывным выбрали имя легендарного судна.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Тигр в джунглях

Тигриный след на орбите

Командир корабля Петр Дубров предложил сделать амурского тигра талисманом полета. Позывной экипажа Тигрис отсылает не только к силе дальневосточного хищника, но и к истории великих экспедиций. Название повторяет имя тростниковой лодки Тура Хейердала, на которой норвежец изучал древние морские пути.

Символика экспедиции подчеркивает статус хищника как вида, требующего защиты и внимания человека. Для космонавтов образ тигра стал воплощением спокойствия и уверенности при движении к цели. Амурский тигр остается одним из главных природных сокровищ России, поэтому его появление на эмблеме миссии выглядит логичным продолжением экологической повестки в космосе.

"Выбор редкого животного в качестве символа привлекает внимание к экологическим проблемам на местах. Региональные бренды и природные символы помогают формировать интерес к национальным проектам", — объяснила эксперт Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Программа космической вахты

Орбитальная смена продлится 261 день, что потребует от космонавтов предельной концентрации и выносливости. В основной состав вошли Петр Дубров, Анна Кикина и представитель NASA Анил Менон. Программа включает серию выходов в открытый космос для технического обслуживания станции и монтажа нового оборудования.

Научный блок содержит десятки экспериментов, связанных с медициной и новыми технологиями. Ученые планируют изучить поведение различных материалов в условиях длительной невесомости. Результаты этих исследований станут основой для подготовки будущих полетов к другим планетам.

"Длительные экспедиции требуют четкого планирования ресурсов. Каждое исследование на МКС — это инвестиция в технологическое развитие территорий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Безопасность и риски

Подготовка к старту включает проверку всех систем корабля и моделирование нештатных ситуаций на тренажерах. Космонавты отрабатывают действия при изменении давления, температуры или связи с центром управления. Особое внимание уделяется работе в скафандрах за пределами станции.

Погодные условия на Байконуре и состояние солнечной активности также влияют на график запуска. Специалисты наземных служб следят за возможными природными помехами, чтобы обеспечить мягкий вывод корабля на заданную орбиту.

"Природные риски и аномальные явления всегда учитываются при прогнозировании старта. Космическая отрасль максимально защищена от случайных погодных факторов", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Параметр миссии Характеристики Срок работы 261 сутки Состав экипажа 2 космонавта РФ, 1 астронавт США Позывной Тигрис

Ответы на популярные вопросы

Кто стал командиром экспедиции?

Миссию возглавил хабаровчанин Петр Дубров, для которого амурский тигр является родным символом края.

Чем займутся космонавты?

Запланированы выходы в космос и проведение медицинских и технических экспериментов.

Как долго продлится полет?

Экипаж проведет на борту Международной космической станции 261 день.