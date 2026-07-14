Не мост, а паром держит связь: "Амбал" снова повёз топливо и грузы в Калининград

Калининградский транзит вернул себе грузовые мощности после затянувшейся стоянки парома "Амбал". Железнодорожный гигант завершил заводской ремонт и возобновил движение на стратегически важной линии Усть-Луга — Балтийск. Техническое обслуживание судна позволило восстановить стабильный поток горючего и стройматериалов для эксклава. Возвращение парома в строй снимает лишнее напряжение с логистической цепочки Балтийского моря в середине летнего сезона.

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Техническая прошивка судна

Ремонтные работы в сухом доке заняли чуть больше запланированного времени. Специалисты провели полную дефектовку узлов под присмотром инспекторов Морского регистра. Механики восстановили силовую установку, главные двигатели и системы балласта, которые отвечают за устойчивость судна при полной загрузке вагонами.

Особое внимание уделили винторулевому комплексу и специфическому оборудованию для железнодорожной накатки. Теперь системы погрузки и выгрузки работают быстрее, что сокращает время стоянки в портах. Обновленный корпус получил свежее защитное покрытие, снижающее трение и защищающее металл от соленой воды.

"Возвращение Амбала на привычный маршрут укрепляет транспортный каркас региона. Для Калининградской области это означает гарантированное снабжение топливом и продуктами без оглядки на сухопутные ограничения со стороны соседей", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экономика морского шасси

Паром 1990 года постройки остается одним из самых надежных инструментов снабжения региона. За месяц судно способно выполнить до шести круговых рейсов. "Амбал" специализируется на тяжелой технике и железнодорожных составах, что делает его незаменимым для перевозки крупных партий товаров первой необходимости.

Доставка морем сегодня является единственным полностью независимым способом транспортировки грузов. В трюмах и на палубах размещаются сотни тонн дизельного топлива, продовольствия и металлоконструкций для строящихся объектов области. График движения парома синхронизирован с работой портовых терминалов для минимизации простоев вагонов.

"Наличие собственного флота на балтийском направлении позволяет сглаживать ценовые колебания на логистику. Стабильный трафик паромов удерживает стоимость доставки товаров для конечного потребителя в разумных рамках", — отметил региональный экономист Валерий Козлов специально для Pravda.Ru.

Итоги ремонтного сезона

Профилактика судна была необходима для продления ресурса его эксплуатации. Несмотря на возраст, инженеры подтвердили готовность всех систем к агрессивной эксплуатации в осенне-зимний период. Плановое освидетельствование гарантирует безопасность грузов и экипажа в условиях непредсказуемой погоды на Балтике.

"Своевременное обслуживание портальных систем и железнодорожных аппарелей исключает аварийные ситуации при погрузке. Это критически важно для соблюдения графиков поставок в текущих условиях", — подчеркнула эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова в беседе с Pravda.Ru.

Параметр Что меняется Сроки ремонта Завершился 13 июля (длился с 1 мая) Тип грузов ГСМ, продукты, строительная техника Интенсивность До 6 кругорейсов ежемесячно

Ответы на популярные вопросы

Почему ремонт длился дольше обычного?

Специалисты проводили полное обновление балластных систем и главных двигателей, что потребовало дополнительного контроля со стороны регистра.

Коснутся ли изменения тарифов на перевозку?

Плановый ремонт был заложен в бюджет оператора, поэтому резких изменений в стоимости фрахта из-за технического обслуживания не ожидается.