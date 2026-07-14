Закон застал врасплох прямо у подъезда: 9 нелегалов Сахалина не успели спрятаться

В Сахалинской области провели двухдневные рейды по выявлению нелегальных мигрантов. 9 и 10 июля сотрудники миграционных служб, Госавтоинспекции, Росгвардии и военного следственного отдела СК РФ по Восточному военному округу проверили законность пребывания иностранцев в регионе.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигранты

Оперативники сосредоточились на точках массового проживания мигрантов в Южно-Сахалинске. Параллельно сотрудники ГАИ и миграционной службы дежурили на дорогах, проверяя документы водителей и соблюдение ПДД.

По итогам проверок составили девять административных протоколов. Чаще всего иностранцы нарушали правила въезда в Россию, режим пребывания в стране или работали без разрешительных документов.

Показатель Данные Период рейдов 9-10 июля Количество протоколов 9 Основные нарушения Незаконный труд, нарушение режима пребывания, правила въезда