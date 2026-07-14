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Закон застал врасплох прямо у подъезда: 9 нелегалов Сахалина не успели спрятаться

Россия

В Сахалинской области провели двухдневные рейды по выявлению нелегальных мигрантов. 9 и 10 июля сотрудники миграционных служб, Госавтоинспекции, Росгвардии и военного следственного отдела СК РФ по Восточному военному округу проверили законность пребывания иностранцев в регионе.

Мигранты
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигранты

Оперативники сосредоточились на точках массового проживания мигрантов в Южно-Сахалинске. Параллельно сотрудники ГАИ и миграционной службы дежурили на дорогах, проверяя документы водителей и соблюдение ПДД.

По итогам проверок составили девять административных протоколов. Чаще всего иностранцы нарушали правила въезда в Россию, режим пребывания в стране или работали без разрешительных документов.

Показатель Данные
Период рейдов 9-10 июля
Количество протоколов 9
Основные нарушения Незаконный труд, нарушение режима пребывания, правила въезда
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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