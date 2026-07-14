Белое море делится сокровищами: в Карелии научились превращать водоросли в детскую еду

В Карелии открылся первый в России завод полного цикла по глубокой переработке фукуса и ламинарии из Белого моря. Производство в поселке Березовка Кондопожского района займется выпуском детского витаминного питания, биодобавок и диетических продуктов. На проектную мощность в 10 тысяч тонн готовой продукции предприятие планирует выйти к 2027 году. Инвестиции в комплекс площадью три тысячи квадратных метров превысили 500 миллионов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by 김아름, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ морские водоросли

"Карелия делает шаг вперед в переработке морских ресурсов. Запуск завода знаменует переход от первичной переработки водорослей к глубокой. Для Березовки и Кондопожского района — это новые высокотехнологичные рабочие места, развитие территории, сопутствующая инфраструктура", — сообщил глава республики Карелия Артур Парфенчиков.

"Развертывание таких производств критически важно для продовольственной безопасности и экономики северных территорий. Глубокая переработка внутри страны позволяет оставлять добавленную стоимость в регионе, создавая устойчивую налоговую базу и квалифицированные рабочие места", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Проект реализован в рамках соглашения между карельским правительством и компанией "Биомедицинские Инновационные Технологии". На новом объекте создадут около 100 рабочих мест для местных жителей. В планах — формирование полноценного биотехнологического кластера, который свяжет добычу сырья в северных морях с научными разработками и промышленным выпуском товаров. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в ходе открытия подтвердил, что Карелия обладает значительным потенциалом для развития аквакультуры и освоения богатой ресурсной базы страны.

Технологическим партнером проекта выступает научно-производственное объединение "БИТ", которое внедряет разработки совместно с "Курчатовским институтом". Для решения кадрового вопроса предприятие наладит сотрудничество с Петрозаводским государственным университетом. В ближайшее время инвестор намерен расширить присутствие в республике, запустив дополнительные мощности, что закрепит за регионом статус центра отечественной биоэкономики.