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Море диктует свои правила: Сахалин встретит дожди, туман и ветер с порывами до 15 метров в секунду

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Сахалинская область готовится к масштабному вторжению дождевого фронта, который накроет регион в ближайшую среду. Атмосферные вихри принесут с собой не только осадки разной интенсивности, но и плотную пелену тумана, ограничивающую видимость на трассах. Жителям островов стоит заранее пересмотреть свои дорожные маршруты из-за ожидаемого усиления ветра. Разберем детальный прогноз для районов области и выясним, где столбики термометров покажут максимальные значения.

Линия электропередач
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Линия электропередач

Север и центр региона

В северных и центральных районах Сахалина погода возьмет курс на ухудшение уже в ночные часы. Небольшие осадки к середине дня перерастут в умеренный дождь, который будет сопровождаться юго-восточным ветром со скоростью 7—12 метров в секунду. На побережьях возможны резкие порывы до 14 метров в секунду.

"Резкие перепады видимости из-за тумана создают риски для авиации и автомобильного сообщения в северной части острова", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Температурный маятник будет сильно зависеть от близости к морю. Ночью воздух остынет до +13...+18 градусов, а на восточном побережье станет еще свежее — до +9 градусов. Днем основная часть территории прогреется до +25, тогда как восточный фланг останется в границах +12...+17 градусов.

Южные рубежи и Курилы

Юг Сахалина встретит среду с моросью, переходящей в полноценный ливень во второй половине дня. Ветер на западном побережье разгонится до 15 метров в секунду, что сравнимо с сильными штормовыми толчками. Ночные показатели останутся комфортными — около +15...+20 градусов, а днем термометры достигнут отметки +25.

"Такие аномалии часто ведут к локальным подтоплениям низин, если дренажные системы не справятся с объемом воды", — объяснил специально для Pravda.Ru синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.

Курильские острова окажутся под влиянием южных воздушных масс. Несмотря на дожди и туман, на отдельных участках архипелага воздух прогреется до +27 градусов. Это создаст эффект парника при порывистом южном ветре до 15 метров в секунду.

"Подобный прогрев на Курилах положительно сказывается на вегетации, но избыток влаги может повредить ранним посевам в хозяйствах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Сводные данные по регионам

Территория Дневной максимум
Центр и Север +20…+25 (на востоке до +17)
Юг области до +25
Курильские острова до +27

Ответы на популярные вопросы

Ждать ли сильных ветров?

Да, порывы на западном побережье юга Сахалина и на Курилах составят 15 метров в секунду.

Когда туман будет самым плотным?

Максимальное сгущение ожидается ночью и в утренние часы с видимостью менее 500 метров.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова, климатолог Павел Лебедев, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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