Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева обновляет техническое оснащение сцены. На закупку оборудования выделили более 28 миллионов рублей. Средства поступили через федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».
В министерстве культуры Бурятии сообщили, что первая партия техники уже прибыла в театр. Список оборудования включает:
Новое оборудование применили в постановке «Татьяна» по мотивам романа Александра Пушкина «Евгений Онегин».
"Обновление оборудования позволит режиссерам использовать современные сценические решения, а зрителям – получить более качественное восприятие спектаклей благодаря сочетанию видеоконтента, профессионального звука, современного светового оформления и актерской игры", — пояснила исполнительный директор Буряад театра Цыпилмы Очирова.
Вторая партия техники должна прийти до конца октября. Ожидаются моторизированный экран, комплекты светодиодных прожекторов, вращающиеся световые приборы и профессиональные радиосистемы с микрофонами.
|Параметр
|Данные
|Общая сумма финансирования
|более 28 млн рублей
|Источник средств
|Нацпроект «Семья»
|Срок завершения поставок
|октябрь 2024 года
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.