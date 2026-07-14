Старые декорации ушли в прошлое: Буряад театр перешел на новый уровень цифрового оформления

Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева обновляет техническое оснащение сцены. На закупку оборудования выделили более 28 миллионов рублей. Средства поступили через федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

Фото: mos.ru by Фото: Театр имени Пушкина, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Спектакль "Аленький цветочек"

В министерстве культуры Бурятии сообщили, что первая партия техники уже прибыла в театр. Список оборудования включает:

светодиодный сценический экран;

цифровой микшерный пульт и стейджбокс;

активный сабвуфер и элементы линейного массива;

световой пульт и сценические вентиляторы;

ноутбуки.

Новое оборудование применили в постановке «Татьяна» по мотивам романа Александра Пушкина «Евгений Онегин».

"Обновление оборудования позволит режиссерам использовать современные сценические решения, а зрителям – получить более качественное восприятие спектаклей благодаря сочетанию видеоконтента, профессионального звука, современного светового оформления и актерской игры", — пояснила исполнительный директор Буряад театра Цыпилмы Очирова.

Вторая партия техники должна прийти до конца октября. Ожидаются моторизированный экран, комплекты светодиодных прожекторов, вращающиеся световые приборы и профессиональные радиосистемы с микрофонами.