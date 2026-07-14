Старые декорации ушли в прошлое: Буряад театр перешел на новый уровень цифрового оформления

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Россия » Сибирь » Улан-Удэ

Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева обновляет техническое оснащение сцены. На закупку оборудования выделили более 28 миллионов рублей. Средства поступили через федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

Спектакль "Аленький цветочек"
Фото: mos.ru by Фото: Театр имени Пушкина, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Спектакль "Аленький цветочек"

В министерстве культуры Бурятии сообщили, что первая партия техники уже прибыла в театр. Список оборудования включает:

  • светодиодный сценический экран;
  • цифровой микшерный пульт и стейджбокс;
  • активный сабвуфер и элементы линейного массива;
  • световой пульт и сценические вентиляторы;
  • ноутбуки.

Новое оборудование применили в постановке «Татьяна» по мотивам романа Александра Пушкина «Евгений Онегин».

"Обновление оборудования позволит режиссерам использовать современные сценические решения, а зрителям – получить более качественное восприятие спектаклей благодаря сочетанию видеоконтента, профессионального звука, современного светового оформления и актерской игры", — пояснила исполнительный директор Буряад театра Цыпилмы Очирова.

Вторая партия техники должна прийти до конца октября. Ожидаются моторизированный экран, комплекты светодиодных прожекторов, вращающиеся световые приборы и профессиональные радиосистемы с микрофонами.

Параметр Данные
Общая сумма финансирования более 28 млн рублей
Источник средств Нацпроект «Семья»
Срок завершения поставок октябрь 2024 года
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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