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Бензин возвращается не раньше спокойствия: в Кировской области обещают снять топливный дефицит

Россия » Поволжье » Киров

С вторника, 14 июля, в Кировскую область увеличится объем поставок бензина. Ситуация с дефицитом топлива в регионе стабилизируется: компания "Лукойл" планирует вернуться к объемам отгрузок, которые были до начала кризиса, — сообщил глава региона Александр Соколов.

Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции

"Благодарю всех, кто помогает нам справляться с последствиями кризиса. В первую очередь речь идет о силовых структурах — полицейских и сотрудниках Росгвардии. Люди в форме помогают соблюдать порядок на заправках и оказывают помощь как водителям, так и работникам АЗС", — отметил губернатор Кировской области.

Напомним, что из-за нехватки горючего в регионе возникли очереди на АЗС, где зафиксированы случаи торговли местами в живых очередях. Чтобы избежать коллапса в критических отраслях, власти вводят список организаций, которые получат приоритетное право на закупку бензина.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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