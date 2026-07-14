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Иммунитет научили убивать рак: Владимирская область запустила процесс, который потряс онкоцентры

Россия » Центр » Владимир

В поселке Вольгинский Петушинского района Владимирской области работает биотехнопарк «Генериум». Предприятие специализируется на создании лекарств для лечения редких (орфанных) и аутоиммунных заболеваний. Сегодня здесь трудятся более 1900 человек, каждый третий из которых имеет ученый степень.

Лаборатория технопарка "Модуль"
Фото: mos.ru by Владимир Новиков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаборатория технопарка "Модуль"

Ключевые разработки и генная терапия

В лабораториях компании сейчас разрабатывают более 30 препаратов. В 2025 году рекордное число из них получили государственную регистрацию. Лекарства предназначены для применения в офтальмологии, ревматологии, эндокринологии и кардиологии.

Одним из приоритетных направлений стала генная терапия миодистрофии Дюшенна — тяжелого наследственного заболевания, которое приводит к мышечной слабости и потере подвижности к 20–30 годам. Ученые создают препарат, который вводит в клетки организма рабочую копию гена, заменяя дефектную. Это позволяет перевести болезнь в более легкую форму (дистрофию Беккера), при которой пациенты сохраняют способность двигаться. Первые люди уже получили препарат в рамках клинических исследований.

Также в «Генериуме» создали средство для лечения синдрома Хантера. При этой мутации в организме не хватает ферментов для расщепления сложных молекул, что тормозит физическое и интеллектуальное развитие детей. Препарат помогает расщеплять эти вещества, восстанавливая когнитивные способности больных. Сейчас компания добивается включения лекарства в перечни жизненно необходимых и высокозатратных препаратов, чтобы оно стало доступно пациентам.

В сфере онкологии компания разрабатывает средство от колоректального рака и производит химерные антигенные рецепторы. Эти компоненты используются в ведущих онкоцентрах страны для модификации Т-лимфоцитов пациента: иммунные клетки в лаборатории «обучают» распознавать и уничтожать раковые клетки. Кроме того, ученые создают вакцину для профилактики аллергии на пыльцу березы.

Инфраструктура и кадры

Биотехнопарк занимает площадь более 80 гектаров. Чтобы привлечь и удержать квалифицированных специалистов в поселке, компания создала полноценную социальную среду. На территории построили более 50 жилых домов (14 тысяч квадратных метров), и сейчас ведется строительство новых.

Для сотрудников и их семей доступны спортивный центр с бассейном, пансионат, гостиница с рестораном, а также благоустроенная зона с водоемом и пляжем.

Показатель Значение
Общая площадь биотехнопарка более 80 га
Производственные площади 61 тыс. кв. м
Лабораторные площади 8 тыс. кв. м
Штат сотрудников 1900+ человек

Планы по развитию и экспорт

В ближайшей перспективе предприятие планирует запустить производство инсулинов совместно с европейскими партнерами. Для этого в Вольгинском откроют новый цех, который создаст 300 дополнительных рабочих мест.

Продукция «Генериума» востребована за пределами России. Компания поставляет препараты в страны СНГ, Латинскую Америку и на Ближний Восток. В планах предприятия — выход на рынок США.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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