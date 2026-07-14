Не бетон спасает город, а чистое русло: Большую Уссурку готовят к сезону муссонных дождей

Дальнереченск готовится к сезону дождей через масштабную расчистку русла Большой Уссурки. Техника работает над углублением дна, чтобы избавить город от риска сезонных паводков и затопления жилых кварталов. В этом году мелиораторы планируют пройти участок в полтора километра, создавая надежный коридор для пропуска большой воды. Специалисты уже извлекли тысячи кубометров грунта, возвращая реке первоначальную пропускную способность.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вода

Земснаряд расширяет фарватер

На воде дежурит земснаряд Ахтарец, который вскрывает заиленные участки и убирает донные наносы. Сейчас объем поднятого грунта достиг 4,5 тысячи кубометров. Масштабная стройка на воде — часть системной работы по защите муниципалитета от стихийных бедствий. Городская инфраструктура десятилетиями страдала от капризов Большой Уссурки, и теперь гидротехнический узел приводят в порядок.

"Работы по дноуглублению критически важны для предотвращения ЧС в период муссонных дождей", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Динамика работ на реке

Текущий этап — продолжение прошлогодней кампании. Тогда земснаряд осилил лишь 200 метров береговой линии, но удалил около девяти тысяч кубометров иловых масс. Нынешний темп навигации выше, а задачи — масштабнее. Очистка речного дна напоминает ремонт городской артерии: если вовремя не убрать засор, пострадает весь организм жилого массива.

"Инвестиции в такие гидротехнические сооружения окупаются за счет сохранности инфраструктуры и имущества горожан", — рассказал специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экология и комфорт территории

Расчистка русла напрямую влияет на благоустройство прилегающих территорий и состояние почв. Когда река остается в своих границах, не происходит переувлажнения грунта в частном секторе. Это позволяет развивать общественные пространства и частные хозяйства без страха перед следующим летним тайфуном. Внимание к берегам — это базовый элемент содержания современного города.

"Создание комфортной среды невозможно без стабильной работы дренажных и речных систем региона", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru по инфраструктуре Ольга Морозова.

Параметр Показатели работ План углубления русла 1,5 километра Текущий объем грунта 4,5 тысячи кубометров Результат прошлого года 200 метров очистки

Ответы на популярные вопросы

Зачем нужно углублять дно?

Это увеличивает объем воды, который река может пропустить во время паводка без выхода из берегов.

Кто контролирует ход работ?

За процессом следит агентство по мелиорации и гидротехническим сооружениям Приморского края.