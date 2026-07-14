Не бетон спасает город, а чистое русло: Большую Уссурку готовят к сезону муссонных дождей

Дальнереченск готовится к сезону дождей через масштабную расчистку русла Большой Уссурки. Техника работает над углублением дна, чтобы избавить город от риска сезонных паводков и затопления жилых кварталов. В этом году мелиораторы планируют пройти участок в полтора километра, создавая надежный коридор для пропуска большой воды. Специалисты уже извлекли тысячи кубометров грунта, возвращая реке первоначальную пропускную способность.
На воде дежурит земснаряд Ахтарец, который вскрывает заиленные участки и убирает донные наносы. Сейчас объем поднятого грунта достиг 4,5 тысячи кубометров. Масштабная стройка на воде — часть системной работы по защите муниципалитета от стихийных бедствий. Городская инфраструктура десятилетиями страдала от капризов Большой Уссурки, и теперь гидротехнический узел приводят в порядок.
"Работы по дноуглублению критически важны для предотвращения ЧС в период муссонных дождей", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Текущий этап — продолжение прошлогодней кампании. Тогда земснаряд осилил лишь 200 метров береговой линии, но удалил около девяти тысяч кубометров иловых масс. Нынешний темп навигации выше, а задачи — масштабнее. Очистка речного дна напоминает ремонт городской артерии: если вовремя не убрать засор, пострадает весь организм жилого массива.
"Инвестиции в такие гидротехнические сооружения окупаются за счет сохранности инфраструктуры и имущества горожан", — рассказал специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Расчистка русла напрямую влияет на благоустройство прилегающих территорий и состояние почв. Когда река остается в своих границах, не происходит переувлажнения грунта в частном секторе. Это позволяет развивать общественные пространства и частные хозяйства без страха перед следующим летним тайфуном. Внимание к берегам — это базовый элемент содержания современного города.
"Создание комфортной среды невозможно без стабильной работы дренажных и речных систем региона", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru по инфраструктуре Ольга Морозова.
|Параметр
|Показатели работ
|План углубления русла
|1,5 километра
|Текущий объем грунта
|4,5 тысячи кубометров
|Результат прошлого года
|200 метров очистки
Это увеличивает объем воды, который река может пропустить во время паводка без выхода из берегов.
За процессом следит агентство по мелиорации и гидротехническим сооружениям Приморского края.
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