На Дальнем Востоке ожидаются подтопления и сходы селей из-за китайского тайфуна "Бави"

Китайский тайфун «Бави» изменит погоду на Дальнем Востоке. Сейчас циклон находится вблизи острова Хонсю и движется к побережью Китая, направляя потоки воздуха и влаги в сторону российских регионов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Тайфун "Рагаса"

В ближайшие дни жители Приморья, Хабаровского края и Амурской области столкнутся с резким усилением ветра — порывы достигнут 20 м/с. Такие показатели создают риски для линий электропередач и могут осложнить движение транспорта на трассах.

Помимо ветра, метеорологи прогнозируют рост влажности и обильные осадки. В ряде районов это может привести к подтоплениям и сходу селевых потоков или оползням.

Регион Прогноз / Риски Приморский край, Хабаровский край, Амурская область Ветер до 20 м/с, сильные дожди, риск наводнений Дальний Восток (общий прогноз) Штормовые явления, рост влажности

Гидрометцентр России рекомендует следить за сводками погоды и выполнять инструкции местных властей при возникновении чрезвычайных ситуаций.