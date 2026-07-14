На Дальнем Востоке ожидаются подтопления и сходы селей из-за китайского тайфуна "Бави"

Китайский тайфун «Бави» изменит погоду на Дальнем Востоке. Сейчас циклон находится вблизи острова Хонсю и движется к побережью Китая, направляя потоки воздуха и влаги в сторону российских регионов.
В ближайшие дни жители Приморья, Хабаровского края и Амурской области столкнутся с резким усилением ветра — порывы достигнут 20 м/с. Такие показатели создают риски для линий электропередач и могут осложнить движение транспорта на трассах.
Помимо ветра, метеорологи прогнозируют рост влажности и обильные осадки. В ряде районов это может привести к подтоплениям и сходу селевых потоков или оползням.
|Регион
|Прогноз / Риски
|Приморский край, Хабаровский край, Амурская область
|Ветер до 20 м/с, сильные дожди, риск наводнений
|Дальний Восток (общий прогноз)
|Штормовые явления, рост влажности
Гидрометцентр России рекомендует следить за сводками погоды и выполнять инструкции местных властей при возникновении чрезвычайных ситуаций.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.