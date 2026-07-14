Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На пляже удобно, на дороге опасно: за какую обувь за рулём не оштрафуют, но можно дорого заплатить
Венец вашего образа: 5 головных уборов, которые сделают лето 2026 стильным
Одних запасов мало, когда нечем бурить: Венесуэла ищет способ вернуть нефтяным скважинам жизнь
Мошенники превращают ребенка в сообщника: этот промах родителей открывает путь к семейным деньгам
Белые — в суп, грузди — в кадушку: полная шпаргалка, что делать с каждым лесным грибом
Море диктует свои правила: Сахалин встретит дожди, туман и ветер с порывами до 15 метров в секунду
Старые декорации ушли в прошлое: Буряад театр перешел на новый уровень цифрового оформления
Бензин возвращается не раньше спокойствия: в Кировской области обещают снять топливный дефицит
Не бетон спасает город, а чистое русло: Большую Уссурку готовят к сезону муссонных дождей

На Дальнем Востоке ожидаются подтопления и сходы селей из-за китайского тайфуна "Бави"

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Китайский тайфун «Бави» изменит погоду на Дальнем Востоке. Сейчас циклон находится вблизи острова Хонсю и движется к побережью Китая, направляя потоки воздуха и влаги в сторону российских регионов.

Тайфун "Рагаса"
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Тайфун "Рагаса"

В ближайшие дни жители Приморья, Хабаровского края и Амурской области столкнутся с резким усилением ветра — порывы достигнут 20 м/с. Такие показатели создают риски для линий электропередач и могут осложнить движение транспорта на трассах.

Помимо ветра, метеорологи прогнозируют рост влажности и обильные осадки. В ряде районов это может привести к подтоплениям и сходу селевых потоков или оползням.

Регион Прогноз / Риски
Приморский край, Хабаровский край, Амурская область Ветер до 20 м/с, сильные дожди, риск наводнений
Дальний Восток (общий прогноз) Штормовые явления, рост влажности

Гидрометцентр России рекомендует следить за сводками погоды и выполнять инструкции местных властей при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Экспертная проверка:
климатолог / синоптик Павел Лебедев
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Садоводство, цветоводство
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Дом, в котором всё на своих местах: как организовать пространство с помощью шкафов нового типа
Недвижимость
Дом, в котором всё на своих местах: как организовать пространство с помощью шкафов нового типа
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Новости спорта
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Последние материалы
Венец вашего образа: 5 головных уборов, которые сделают лето 2026 стильным
Одних запасов мало, когда нечем бурить: Венесуэла ищет способ вернуть нефтяным скважинам жизнь
Мошенники превращают ребенка в сообщника: этот промах родителей открывает путь к семейным деньгам
Белые — в суп, грузди — в кадушку: полная шпаргалка, что делать с каждым лесным грибом
Море диктует свои правила: Сахалин встретит дожди, туман и ветер с порывами до 15 метров в секунду
Старые декорации ушли в прошлое: Буряад театр перешел на новый уровень цифрового оформления
Бензин возвращается не раньше спокойствия: в Кировской области обещают снять топливный дефицит
Не бетон спасает город, а чистое русло: Большую Уссурку готовят к сезону муссонных дождей
Гидрометцентр: на Сахалине в августе, сентябре и октябре зафиксируют температурные аномалии
В Госдуме предупредили о сложностях с новой льготой по ЖКУ: решение зависит не только от закона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.