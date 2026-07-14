Решающая переправа на Амуре: как мост помог спасти китайского пациента

На трансграничном мостовом переходе между Благовещенском и Хэйхэ провели экстренную операцию по транспортировке пациента в критическом состоянии. На нейтральной полосе встретились реанимационные автомобили двух стран, чтобы передать гражданина КНР под опеку медиков из Поднебесной. Ранее логистика таких случаев серьезно зависела от капризов природы и навигации, ведь врачам приходилось использовать суда, но теперь сухопутный коридор через Амур работает как часы.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Медицинская помощь в скорой помощи

Краткая история болезни: от удара до стабилизации

Драматические события развернулись за сутки до транспортировки. В одну из больниц Амурской области поступил 40-летний мужчина с тяжелыми травмами: переломом бедра и синдромом длительного сдавливания тканей. Состояние стремительно ухудшалось — у пациента начала развиваться острая почечная недостаточность. Российские специалисты провели интенсивную противошоковую терапию и три сеанса гемодиализа, буквально вытащив человека с того света.

"Такие клинические случаи требуют не только филигранной работы хирургов, но и оперативного межведомственного взаимодействия, особенно в приграничных территориях, где важна каждая минута", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Логистика спасения на границе

Когда состояние пациента стабилизировалось, было принято решение отправить его "за речку". Специализированная бригада, в состав которой вошли опытный анестезиолог-реаниматолог и фельдшер, доставила больного к пункту пропуска. Для Благовещенска, где активно идет ремонт улицы Василенко и других дорог, оперативность таких рейсов является приоритетом. Благодаря новому мосту врачи ушли от рисков, которые несет нестабильный уровень Амура и сезонные ледоходы.

Несмотря на то что в регионе фиксируются рекорды скорости, медицинская перевозка прошла в штатном, спокойном режиме. Инфраструктура, включая современные светофоры и навигацию, позволяет спецтранспорту двигаться без задержек.

Параметр Детали события Тип объекта Автодорожный мост Благовещенск — Хэйхэ Состояние пациента Критическое, острая почечная недостаточность Медицинские процедуры Гемодиализ (3 сеанса), реанимация

Мнение экспертов Pravda. Ru

Сотрудничество между Благовещенском и Хэйхэ давно вышло за рамки простого экспорта таких товаров, как кора и корни ясенца. Сегодня это сложная система гуманитарных и технических связей.

"Развитие транспортных коридоров с Китаем дает региональным бюджетам не только доходы от логистики, но и возможность выстраивать уникальные сервисные цепочки, включая экстренную медицину", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Вопросы безопасности и развития комфортной среды также стоят на повестке. В городах строятся новые общественные пространства, а школы региона готовят кадры, которые в будущем будут обслуживать эту сложную технику.

"Качество региональной инфраструктуры напрямую влияет на безопасность жизни. Мы видим, как новые дороги и мосты превращают регион в активный узел коммуникаций", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Где именно произошла передача больного?

Встреча двух бригад скорой помощи состоялась непосредственно на мосту между Благовещенском и Хэйхэ, на нейтральной территории.

Почему пациента не лечили в Китае сразу?

Травмы были получены или обострились на территории России, поэтому экстренную помощь и подготовку к транспортировке проводили амурские врачи.

Как наличие моста упростило процедуру?

Раньше перевозка зависела от речной навигации. Мост позволяет игнорировать ледоход или паводок, работая круглогодично.

Какие травмы были у пострадавшего?

У гражданина КНР диагностировали перелом бедра и синдром сдавления тканей, повлекший отказ почек.

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