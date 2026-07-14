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Рискованный период для домохозяйств: в Первомайском районе ввели временный запрет на подачу газа

Россия » Сибирь » Барнаул

Жители Новоалтайска и ряда населенных пунктов Первомайского района Алтайского края останутся без газа почти на сутки. Подачу топлива перекроют с 08:00 21 июля до 08:00 22 июля.

Изоляция трубы во время земляных работ
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Изоляция трубы во время земляных работ

Причина ограничений — подключение к сети реконструированного газорегуляторного пункта. Объект находится в Новоалтайске на улице Октябренок, в районе транспортной развязки трассы М-52. Специалисты ООО «Газпром газораспределение Барнаул» выполняют финальный этап работ по модернизации узла.

Из-за перекрытия газопровода высокого давления без топлива останутся следующие территории:

  • Новоалтайск;
  • микрорайон Чистые Пруды;
  • поселки Новый, Санниково, Бажево, Новогорский и Лесной;
  • села Берёзовка, Солнечное, Токарёво, Жилино, Баюновские Ключи, Фирсово и Бобровка.
Параметр Сведения
Начало отключения 21 июля, 08:00
Плановое время восстановления 22 июля, 08:00
Причина Подключение реконструированного ГРП

Газовики предупреждают: чтобы безопасно вернуть подачу газа в дома и квартиры, жителям нужно заранее перекрыть все внутренние газовые краны.

"На время проведения работ будет временно прекращена подача газа по газопроводу высокого давления", — сообщили в ООО "Газпром газораспределение Барнаул".

Восстановление газоснабжения начнется сразу после завершения технических работ на объекте.

Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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