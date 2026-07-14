Рискованный период для домохозяйств: в Первомайском районе ввели временный запрет на подачу газа

Жители Новоалтайска и ряда населенных пунктов Первомайского района Алтайского края останутся без газа почти на сутки. Подачу топлива перекроют с 08:00 21 июля до 08:00 22 июля.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Изоляция трубы во время земляных работ

Причина ограничений — подключение к сети реконструированного газорегуляторного пункта. Объект находится в Новоалтайске на улице Октябренок, в районе транспортной развязки трассы М-52. Специалисты ООО «Газпром газораспределение Барнаул» выполняют финальный этап работ по модернизации узла.

Из-за перекрытия газопровода высокого давления без топлива останутся следующие территории:

Новоалтайск;

микрорайон Чистые Пруды;

поселки Новый, Санниково, Бажево, Новогорский и Лесной;

села Берёзовка, Солнечное, Токарёво, Жилино, Баюновские Ключи, Фирсово и Бобровка.

Параметр Сведения Начало отключения 21 июля, 08:00 Плановое время восстановления 22 июля, 08:00 Причина Подключение реконструированного ГРП

Газовики предупреждают: чтобы безопасно вернуть подачу газа в дома и квартиры, жителям нужно заранее перекрыть все внутренние газовые краны.

"На время проведения работ будет временно прекращена подача газа по газопроводу высокого давления", — сообщили в ООО "Газпром газораспределение Барнаул".

Восстановление газоснабжения начнется сразу после завершения технических работ на объекте.