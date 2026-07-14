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МЧС России предупредило о сильных ливнях и шквальном ветре в Крыму 14 и 15 июля

Россия » Юг » Симферополь

В Крыму 14 и 15 июля ожидаются сильные ливни с грозами и градом. Ветер в шквалах может достигать 17-22 м/с. Предупреждение выпустило Главное управление МЧС России по республике.

Дождь в городе
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Дождь в городе

Стихия может привести к авариям на электросетях и объектах ЖКХ. Спасатели прогнозируют подтопления территорий и обрывы линий электропередачи. Из-за сильных порывов ветра есть риск падения рекламных щитов, деревьев и слабых конструкций. Также возможны ландшафтные пожары.

Транспортное сообщение может нарушиться, особенно на горных перевалах, где движение автомобилей часто затрудняется во время ливней.

Риск Возможные последствия
Сильные ливни Подтопления, засор ливнестоков, затруднение движения на дорогах
Шквальный ветер Падение деревьев и щитов, обрывы ЛЭП, пожары
Грозы и град Повреждение объектов инфраструктуры и транспорта

МЧС рекомендует жителям и туристам воздержаться от прогулок по лесам, горам и набережным. Категорически запрещено разводить открытый огонь. Людям, живущим в зонах риска, советуют проверить работу дренажных систем и отводных каналов. Опасно находиться у русел рек, даже если они сейчас пересохли — при ливнях вода в них поднимается мгновенно.

Ответы на популярные вопросы

Когда ожидается пик непогоды?

Днем 14 и 15 июля.

Где наиболее опасно находиться?

В горах, лесах, у береговых сооружений и в руслах рек.

Что делать водителям?

Проявлять повышенную внимательность, особенно при пересечении горных перевалов.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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