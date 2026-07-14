МЧС России предупредило о сильных ливнях и шквальном ветре в Крыму 14 и 15 июля

В Крыму 14 и 15 июля ожидаются сильные ливни с грозами и градом. Ветер в шквалах может достигать 17-22 м/с. Предупреждение выпустило Главное управление МЧС России по республике.
Стихия может привести к авариям на электросетях и объектах ЖКХ. Спасатели прогнозируют подтопления территорий и обрывы линий электропередачи. Из-за сильных порывов ветра есть риск падения рекламных щитов, деревьев и слабых конструкций. Также возможны ландшафтные пожары.
Транспортное сообщение может нарушиться, особенно на горных перевалах, где движение автомобилей часто затрудняется во время ливней.
|Риск
|Возможные последствия
|Сильные ливни
|Подтопления, засор ливнестоков, затруднение движения на дорогах
|Шквальный ветер
|Падение деревьев и щитов, обрывы ЛЭП, пожары
|Грозы и град
|Повреждение объектов инфраструктуры и транспорта
МЧС рекомендует жителям и туристам воздержаться от прогулок по лесам, горам и набережным. Категорически запрещено разводить открытый огонь. Людям, живущим в зонах риска, советуют проверить работу дренажных систем и отводных каналов. Опасно находиться у русел рек, даже если они сейчас пересохли — при ливнях вода в них поднимается мгновенно.
Днем 14 и 15 июля.
В горах, лесах, у береговых сооружений и в руслах рек.
Проявлять повышенную внимательность, особенно при пересечении горных перевалов.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.