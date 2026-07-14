Сахалин в августе, сентябре и октябре окажется в зоне влияния температурных аномалий. Синоптики Гидрометцентра прогнозируют, что все три месяца средний показатель тепла превысит климатическую норму примерно на один градус.
Август принесет острову типичный душный муссон. Дневной воздух прогреется до +19…+24 градусов, а в пиковые дни термометры могут показать +28. Высокая влажность обеспечит плотные туманы и частые ливни, что создаст специфический тяжелый климат в городах и селах.
Сентябрь пройдет без резких температурных скачков. В первой половине месяца днем будет +10…+14 градусов, тогда как обычная норма для этого периода не превышает +10. К концу сентября тепло начнет отступать: средние дневные показатели опустятся до +4…+7 градусов.
В октябре тепло вернется. Юг острова в первой половине месяца сохранит температуру в пределах +11…+15 градусов. Однако к третьей декаде погода сменится: на побережье Татарского пролива ударят сильные шторма, а ночью начнутся первые заморозки.
|Месяц
|Прогноз температуры (день)
|Особенности
|Август
|+19…+24°C (пики до +28°C)
|Муссон, высокая влажность, туманы и ливни
|Сентябрь
|Отсутствие резких перепадов
|Октябрь
|Шторма в Татарском проливе, ночные заморозки в конце месяца
"На протяжении всех трех месяцев островитян ждут устойчивые температуры выше климатической нормы в среднем на градус", — сообщили специалисты Гидрометцентра.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.