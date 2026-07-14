Гидрометцентр: на Сахалине в августе, сентябре и октябре зафиксируют температурные аномалии

Сахалин в августе, сентябре и октябре окажется в зоне влияния температурных аномалий. Синоптики Гидрометцентра прогнозируют, что все три месяца средний показатель тепла превысит климатическую норму примерно на один градус.

Фото: commons.wikimedia.org by Yaroslav Shuraev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маяк Анива

Август принесет острову типичный душный муссон. Дневной воздух прогреется до +19…+24 градусов, а в пиковые дни термометры могут показать +28. Высокая влажность обеспечит плотные туманы и частые ливни, что создаст специфический тяжелый климат в городах и селах.

Сентябрь пройдет без резких температурных скачков. В первой половине месяца днем будет +10…+14 градусов, тогда как обычная норма для этого периода не превышает +10. К концу сентября тепло начнет отступать: средние дневные показатели опустятся до +4…+7 градусов.

В октябре тепло вернется. Юг острова в первой половине месяца сохранит температуру в пределах +11…+15 градусов. Однако к третьей декаде погода сменится: на побережье Татарского пролива ударят сильные шторма, а ночью начнутся первые заморозки.

Месяц Прогноз температуры (день) Особенности Август +19…+24°C (пики до +28°C) Муссон, высокая влажность, туманы и ливни Сентябрь Отсутствие резких перепадов Октябрь Шторма в Татарском проливе, ночные заморозки в конце месяца

"На протяжении всех трех месяцев островитян ждут устойчивые температуры выше климатической нормы в среднем на градус", — сообщили специалисты Гидрометцентра.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик климатолог / синоптик Павел Лебедев