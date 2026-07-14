Город буквально ушел под воду: стихия в Глазове вынудила десятки людей покинуть свои дома

Сильные ливни спровоцировали резкий подъем уровня воды в реке Сыга, что привело к масштабному подтоплению в Глазове. По данным регионального управления МЧС, пострадали более 200 придомовых участков, включая дворы частного сектора и многоквартирных домов. Стихия затронула 11 городских улиц и территорию близлежащего садового товарищества, создав сложную обстановку в этом атомном городе.

Фото: Openverse by U.S. Geological Survey, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Потоп

Спасательная операция и текущая ситуация

Сотрудники МЧС и республиканской поисково-спасательной службы немедленно приступили к обследованию пострадавших районов. Из зоны бедствия вывезли около 30 человек, лишившихся возможности безопасно находиться в своих жилищах. Как сообщает udm-info.ru, специалисты проводят подомовые обходы для контроля динамики паводка и информирования населения.

"Силами специалистов МЧС России и поисково‑спасательной службы республики проводятся мероприятия по обследованию подтопленных территорий, эвакуировано порядка 30 человек. Проведены подворовые обходы с целью информирования жителей об обстановке и контроля уровня воды в личных хозяйствах", — отмечает спикер ведомства, чьи слова приводит ОСН.

"При паводках такого типа крайне важна скорость реагирования коммунальных служб и состояние ливневых систем, которые часто не справляются с аномальными осадками", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по экологической безопасности Денис Поляков.

Последствия стихии и мониторинг в Удмуртии

К работам по минимизации ущерба привлечено 50 спасателей и 17 единиц спецтехники, которые занимаются откачкой воды и укреплением участков. Городские власти подготовили пункты временного размещения и плавсредства на случай, если дожди продолжатся и ситуация обострится. На текущий момент важные социальные объекты не пострадали, а данных о травмах среди жителей не поступало.

Аномальные осадки в регионе фиксируются с 11 июля, когда в северных районах Удмуртии был достигнут исторический максимум по уровню дождей. Жителям пострадавших зон сейчас особенно важно контролировать сохранность имущества, ведь даже небольшие изменения рельефа могут привести к новым затоплениям. Мониторинг рек ведется в круглосуточном режиме, чтобы вовремя заметить угрозу для объектов инфраструктуры или памятников истории в Глазовском районе.

Ответы на популярные вопросы о паводке в Глазове

Сколько домов пострадало от наводнения?

Вода зашла на территорию более 200 придомовых участков, относящихся к частным и многоквартирным строениям.

Есть ли пострадавшие среди населения?

По официальной информации МЧС, погибших и раненых нет, эвакуированные жители находятся в безопасности.

Куда обращаться жителям в случае затопления?

Администрация города готова предоставить места в пунктах временного размещения и обеспечить нуждающихся лодками.

Какова причина столь резкого подтопления?

Основным фактором стали рекордные ливневые осадки, вызвавшие выход реки Сыга из берегов.

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