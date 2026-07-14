Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Целая гора вишни в нежном тесте: идеальный ягодный пирог из самых простых продуктов
Полезный перекус оборачивается ударом по печени: жир копится из-за продукта с безупречной репутацией
В Новосибирском районе компания «Газводстрой» построит две нитки водопровода общей длиной 6,2 км
Администрация Ачинска проиграла суд теплоснабжающей организации ООО «ТК Восток»
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Хвостатые соседи превратят жизнь в ад: фатальный просчет навсегда разрушит покой владельцев
Хабаровский край: более 1200 подростков трудоустроились с начала года
Миллиарды мальков ушли в океан: Сахалин применил радикальные меры для спасения красной рыбы
Радиация ни при чем: специалисты объяснили реальную природу самого популярного обследования

Город буквально ушел под воду: стихия в Глазове вынудила десятки людей покинуть свои дома

Россия » Поволжье » Ижевск

Сильные ливни спровоцировали резкий подъем уровня воды в реке Сыга, что привело к масштабному подтоплению в Глазове. По данным регионального управления МЧС, пострадали более 200 придомовых участков, включая дворы частного сектора и многоквартирных домов. Стихия затронула 11 городских улиц и территорию близлежащего садового товарищества, создав сложную обстановку в этом атомном городе.

Потоп
Фото: Openverse by U.S. Geological Survey, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Потоп

Спасательная операция и текущая ситуация

Сотрудники МЧС и республиканской поисково-спасательной службы немедленно приступили к обследованию пострадавших районов. Из зоны бедствия вывезли около 30 человек, лишившихся возможности безопасно находиться в своих жилищах. Как сообщает udm-info.ru, специалисты проводят подомовые обходы для контроля динамики паводка и информирования населения.

"Силами специалистов МЧС России и поисково‑спасательной службы республики проводятся мероприятия по обследованию подтопленных территорий, эвакуировано порядка 30 человек. Проведены подворовые обходы с целью информирования жителей об обстановке и контроля уровня воды в личных хозяйствах", — отмечает спикер ведомства, чьи слова приводит ОСН.

"При паводках такого типа крайне важна скорость реагирования коммунальных служб и состояние ливневых систем, которые часто не справляются с аномальными осадками", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по экологической безопасности Денис Поляков.

Последствия стихии и мониторинг в Удмуртии

К работам по минимизации ущерба привлечено 50 спасателей и 17 единиц спецтехники, которые занимаются откачкой воды и укреплением участков. Городские власти подготовили пункты временного размещения и плавсредства на случай, если дожди продолжатся и ситуация обострится. На текущий момент важные социальные объекты не пострадали, а данных о травмах среди жителей не поступало.

Аномальные осадки в регионе фиксируются с 11 июля, когда в северных районах Удмуртии был достигнут исторический максимум по уровню дождей. Жителям пострадавших зон сейчас особенно важно контролировать сохранность имущества, ведь даже небольшие изменения рельефа могут привести к новым затоплениям. Мониторинг рек ведется в круглосуточном режиме, чтобы вовремя заметить угрозу для объектов инфраструктуры или памятников истории в Глазовском районе.

Ответы на популярные вопросы о паводке в Глазове

Сколько домов пострадало от наводнения?

Вода зашла на территорию более 200 придомовых участков, относящихся к частным и многоквартирным строениям.

Есть ли пострадавшие среди населения?

По официальной информации МЧС, погибших и раненых нет, эвакуированные жители находятся в безопасности.

Куда обращаться жителям в случае затопления?

Администрация города готова предоставить места в пунктах временного размещения и обеспечить нуждающихся лодками.

Какова причина столь резкого подтопления?

Основным фактором стали рекордные ливневые осадки, вызвавшие выход реки Сыга из берегов.

Читайте также

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Наука и техника
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Садоводство, цветоводство
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Владимирская область
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Последние материалы
Рискованный период для домохозяйств: в Первомайском районе ввели временный запрет на подачу газа
МЧС России предупредило о сильных ливнях и шквальном ветре в Крыму 14 и 15 июля
Город буквально ушел под воду: стихия в Глазове вынудила десятки людей покинуть свои дома
Сахалинская область: большинство водителей региона не испытывают проблем с заправкой авто
Планета больше не остывает по ночам: климатический капкан в США спровоцировал рекордный стресс
Отказ от посредников в Адыгее и на Кубани: полная смена тактики обезопасит регионы от зимних перебоев
История Приморья переписана: находка в пещере отодвинула границы заселения на пять тысяч лет
Русский хор в сердце Китая: как программа в Большом театре Пекина заставит зал замереть в ожидании
Ресурсная удавка затянула горло Токио: Япония решилась на отчаянный шаг в глубинах Тихого океана
Корпорации начали покупать места в Конгрессе: теневые игры вокруг алгоритмов обернулись скандалом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.