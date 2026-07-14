Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Администрация Ачинска проиграла суд теплоснабжающей организации ООО «ТК Восток»
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Хвостатые соседи превратят жизнь в ад: фатальный просчет навсегда разрушит покой владельцев
Хабаровский край: более 1200 подростков трудоустроились с начала года
Миллиарды мальков ушли в океан: Сахалин применил радикальные меры для спасения красной рыбы
Радиация ни при чем: специалисты объяснили реальную природу самого популярного обследования
В Хабаровском крае зафиксировали 245 лесных пожаров и размыв инфраструктуры из-за ливней
Город зарыт в раскопках: в Бийске начали менять старые трубы, чтобы избежать зимнего коллапса
Село Борогонцы Усть-Алданского улуса перейдет на угольное отопление с запуском котельной «Запад-2»

Сахалинская область: большинство водителей региона не испытывают проблем с заправкой авто

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Большинство водителей в Сахалинской области не испытывают проблем с заправкой автомобилей. О результатах масштабного опроса автолюбителей сообщил сайт «Дром».

Ремонт бензоколонки на АЗС: мужчина обслуживает оборудование
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ремонт бензоколонки на АЗС: мужчина обслуживает оборудование

В исследовании приняли участие более 17 тысяч человек по всей России. Сахалинцы оказались в более стабильном положении, чем жители многих других регионов страны.

Оценка ситуации сахалинцами Доля водителей
Проблем нет / всё нормально 48%
Ситуация сложная, но лично проблем не возникло 17%
Сталкивались с трудностями (сложно или терпимо) 35%

Вне островного региона картина выглядит иначе. В ряде субъектов РФ водители фиксируют дефицит топлива, закрытие АЗС и жесткие лимиты на продажу бензина.

Наиболее острая ситуация наблюдается в Забайкалье, где очереди на заправках растягиваются до 28 часов. В Краснодарском крае ограничили выдачу топлива в тару — не более 20 литров в руки. В Крыму водители советуют приезжим заранее забивать канистры.

В Томске и Подмосковье часть заправок перестала работать, из-за чего время ожидания в очереди выросло до получаса и часа.

Топливный кризис в регионах привел к смене поведения автомобилистов. Некоторые отказались от дальних поездок из-за страха остаться с пустым баком на трассе. Другие опасаются за состояние моторов: из-за риска снижения экокласса топлива водители готовы вообще не заправляться, чтобы не вывести двигатель из строя.

Отдельной проблемой стал запрет на продажу бензина в канистры. Это ударило по владельцам лодочных моторов и сельхозтехники, которые не могут заправить оборудование на месте работы.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Дом, в котором всё на своих местах: как организовать пространство с помощью шкафов нового типа
Недвижимость
Дом, в котором всё на своих местах: как организовать пространство с помощью шкафов нового типа
Сияющая чистота и никакой вони: простые правила ухода за ёршиком, о которых вы не знали
Недвижимость
Сияющая чистота и никакой вони: простые правила ухода за ёршиком, о которых вы не знали
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Последние материалы
Рискованный период для домохозяйств: в Первомайском районе ввели временный запрет на подачу газа
МЧС России предупредило о сильных ливнях и шквальном ветре в Крыму 14 и 15 июля
Город буквально ушел под воду: стихия в Глазове вынудила десятки людей покинуть свои дома
Сахалинская область: большинство водителей региона не испытывают проблем с заправкой авто
Планета больше не остывает по ночам: климатический капкан в США спровоцировал рекордный стресс
Отказ от посредников в Адыгее и на Кубани: полная смена тактики обезопасит регионы от зимних перебоев
История Приморья переписана: находка в пещере отодвинула границы заселения на пять тысяч лет
Русский хор в сердце Китая: как программа в Большом театре Пекина заставит зал замереть в ожидании
Ресурсная удавка затянула горло Токио: Япония решилась на отчаянный шаг в глубинах Тихого океана
Корпорации начали покупать места в Конгрессе: теневые игры вокруг алгоритмов обернулись скандалом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.