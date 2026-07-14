Сахалинская область: большинство водителей региона не испытывают проблем с заправкой авто

Большинство водителей в Сахалинской области не испытывают проблем с заправкой автомобилей. О результатах масштабного опроса автолюбителей сообщил сайт «Дром».

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ремонт бензоколонки на АЗС: мужчина обслуживает оборудование

В исследовании приняли участие более 17 тысяч человек по всей России. Сахалинцы оказались в более стабильном положении, чем жители многих других регионов страны.

Оценка ситуации сахалинцами Доля водителей Проблем нет / всё нормально 48% Ситуация сложная, но лично проблем не возникло 17% Сталкивались с трудностями (сложно или терпимо) 35%

Вне островного региона картина выглядит иначе. В ряде субъектов РФ водители фиксируют дефицит топлива, закрытие АЗС и жесткие лимиты на продажу бензина.

Наиболее острая ситуация наблюдается в Забайкалье, где очереди на заправках растягиваются до 28 часов. В Краснодарском крае ограничили выдачу топлива в тару — не более 20 литров в руки. В Крыму водители советуют приезжим заранее забивать канистры.

В Томске и Подмосковье часть заправок перестала работать, из-за чего время ожидания в очереди выросло до получаса и часа.

Топливный кризис в регионах привел к смене поведения автомобилистов. Некоторые отказались от дальних поездок из-за страха остаться с пустым баком на трассе. Другие опасаются за состояние моторов: из-за риска снижения экокласса топлива водители готовы вообще не заправляться, чтобы не вывести двигатель из строя.

Отдельной проблемой стал запрет на продажу бензина в канистры. Это ударило по владельцам лодочных моторов и сельхозтехники, которые не могут заправить оборудование на месте работы.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов