Сахалинская область: большинство водителей региона не испытывают проблем с заправкой авто

Большинство водителей в Сахалинской области не испытывают проблем с заправкой автомобилей. О результатах масштабного опроса автолюбителей сообщил сайт «Дром».
В исследовании приняли участие более 17 тысяч человек по всей России. Сахалинцы оказались в более стабильном положении, чем жители многих других регионов страны.
|Оценка ситуации сахалинцами
|Доля водителей
|Проблем нет / всё нормально
|48%
|Ситуация сложная, но лично проблем не возникло
|17%
|Сталкивались с трудностями (сложно или терпимо)
|35%
Вне островного региона картина выглядит иначе. В ряде субъектов РФ водители фиксируют дефицит топлива, закрытие АЗС и жесткие лимиты на продажу бензина.
Наиболее острая ситуация наблюдается в Забайкалье, где очереди на заправках растягиваются до 28 часов. В Краснодарском крае ограничили выдачу топлива в тару — не более 20 литров в руки. В Крыму водители советуют приезжим заранее забивать канистры.
В Томске и Подмосковье часть заправок перестала работать, из-за чего время ожидания в очереди выросло до получаса и часа.
Топливный кризис в регионах привел к смене поведения автомобилистов. Некоторые отказались от дальних поездок из-за страха остаться с пустым баком на трассе. Другие опасаются за состояние моторов: из-за риска снижения экокласса топлива водители готовы вообще не заправляться, чтобы не вывести двигатель из строя.
Отдельной проблемой стал запрет на продажу бензина в канистры. Это ударило по владельцам лодочных моторов и сельхозтехники, которые не могут заправить оборудование на месте работы.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.