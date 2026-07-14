История Приморья переписана: находка в пещере отодвинула границы заселения на пять тысяч лет

Археологическая летопись Дальнего Востока сместилась вглубь веков сразу на пять тысячелетий. Исследователи обнаружили останки древнего человека, возраст которых достигает 12 тысяч лет, что официально делает их старейшей антропологической находкой в регионе. До этого момента считалось, что первые жители появились в Приморье значительно позже — около 6,5 тысяч лет назад.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Археологические раскопки:

Тайна челюсти из пещеры Ханкайская-1

Сенсационную находку, радикально меняющую карту расселения первобытных людей, совершили ученые Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. В предвходовой зоне пещеры Ханкайская-1 был найден фрагмент нижней челюсти с двумя сохранившимися зубами. Как сообщает vostokmedia.com, уникальность артефакта заключается в его идеальном состоянии, несмотря на агрессивный муссонный климат и кислые почвы края.

Отличная сохранность позволила провести точную радиоуглеродную датировку, подтвердившую эпоху верхнего палеолита. Помимо костей, археологи нашли орудия из зеленого обсидиана, ближайшее месторождение которого удалено от пещеры на 250 километров. Это неоспоримый факт существования развитых миграционных путей или торгового обмена между племенами, обитавшими на территории современного Приморского края в глубокой древности.

"Обнаружение антропологического материала такой сохранности в условиях Дальнего Востока — это огромная удача для науки, позволяющая буквально "увидеть" первого колонизатора региона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Генетический код и пути миграции

Дальнейшая работа исследователей будет сосредоточена в лабораториях, где планируется провести секвенирование ДНК найденного фрагмента. Метод "чтения" генома должен прояснить происхождение древнего человека и уточнить, откуда именно пришло население, осваивавшее эти суровые земли в конце ледникового периода. Ученые уверены, что Ханкайская челюсть станет ключом к пониманию глобальных процессов заселения северо-восточной Азии.

Ранее позиции "древнейших приморцев" занимали обитатели пещеры Чёртовы Ворота, однако новые данные отодвинули эту хронологическую границу почти вдвое. Работа ДВО РАН доказывает, что регион был обитаем даже в те времена, когда природа Дальнего Востока только начинала приобретать свои современные черты под влиянием глобальных климатических изменений.

Ответы на популярные вопросы о находке в Приморье

Сколько лет найденной челюсти?

Возраст сенсационной находки составляет 12 тысяч лет, что относит ее к эпохе верхнего палеолита.

Где именно обнаружили останки древнего человека?

Фрагмент челюсти был найден во время раскопок в пещере Ханкайская-1, расположенной на территории Приморского края.

В чем уникальность этого артефакта?

Помимо рекордного возраста, челюсть отлично сохранилась, что редкость для кислых почв Дальнего Востока, обычно разрушающих органику за несколько веков.

Что еще нашли археологи в пещере?

Вместе с останками были найдены изделия из редкого зеленого обсидиана, привезенного за 250 километров от места жительства людей.

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