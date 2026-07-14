Русский хор в сердце Китая: как программа в Большом театре Пекина заставит зал замереть в ожидании

Благовещенский детский академический хор "Детство" отправится в Пекин для участия в 18-м Международном китайском хоровом фестивале-конкурсе. Коллектив представляет Россию в категории "Элитный Конкурс".

Фото: commons.wikimedia.org by Шубина Ирина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Памятник Владимиру Ленину в Благовещенске

Программа выступления объединяет русскую классику и местный колорит. Ребята исполнят народные песни "Калинка" и "Порушка-Параня", а также споют на китайском языке произведение "Огни Китая".

Основной этап конкурса пройдет с 17 по 20 июля на сцене Большого театра в Пекине. Помимо соревнований, артисты посетят Университет Цинхуа для проведения мастер-классов и отдельного концерта.

Маршрут поездки включает и необычную площадку — плавучую сцену над Гранд-каналом в районе Тунчжоу. Это старейший искусственный водный путь в мире, где хор выступит в рамках музыкального фестиваля.

Локация Событие Большой театр (Пекин) Конкурсные прослушивания (17-20 июля) Университет Цинхуа Концерт и мастер-классы Гранд-канал (район Тунчжоу) Выступление на плавучей сцене