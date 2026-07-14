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Минздрав Свердловской области зафиксировал рождение пяти пар двойняшек за неделю

Россия » Урал » Екатеринбург

Медицинские учреждения Свердловской области зафиксировали рождаемость 660 младенцев в период с 6 по 12 июля. Статистические данные демонстрируют традиционный перевес мужского пола: на свет появились 334 мальчика и 326 девочек. Особое внимание медиков привлекли пять пар двойняшек, родившихся в разных районах Среднего Урала за этот короткий промежуток времени.

Ребенок
Фото: commons.wikimedia.org by NixonJoseph2018, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ребенок

Распределение нагрузки на перинатальные центры

Основной объем работы пришелся на Екатеринбург, где за неделю врачи приняли 435 родов. Межмуниципальные центры региона добавили в общую копилку 116 новорожденных, а один младенец появился на свет в условиях приемного покоя неотложки. На фоне демографических новостей безопасность детей остается приоритетной задачей для местных властей, особенно вблизи природных объектов.

Сложный случай зафиксирован у жительницы поселка Арти Елены Яковенко, ставшей матерью в четвертый раз. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, на которую ссылается tagilcity.ru, рождение девочки сопровождалось опасным двойным обвитием пуповины. Благодаря оперативным действиям акушеров риски удалось нейтрализовать, и уже на третьи сутки мать с ребенком отправили домой. Сама Елена подчеркнула, что успех операции обеспечил исключительно высокий профессионализм свердловских врачей.

"Рост числа многоплодных беременностей требует от региональной системы здравоохранения особой готовности и технической оснащенности перинатальных центров", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Состояние новорожденных и работа ведомства

В профильном ведомстве подтвердили, что все пять пар близнецов чувствуют себя хорошо, а их состояние оценивается как удовлетворительное. Медики не стали раскрывать конкретные адреса клиник, где родились двойни, отметив лишь отсутствие осложнений. Несмотря на общую стабильность, жителям отдаленных районов стоит помнить о качестве ресурсов, ведь иногда даже водопроводная вода может стать источником угроз в период восстановления организма после родов.

Специалисты отмечают, что текущие показатели рождаемости соответствуют среднегодовым нормам Свердловской области. Медицинская инфраструктура справляется с потоком пациентов, включая экстренные случаи вне специализированных залов. Совмещение опыта специалистов и современного оборудования позволяет успешно завершать даже патологические роды, обеспечивая выписку мам в стандартные сроки.

Ответы на популярные вопросы о рождаемости в Свердловской области

Сколько всего детей родилось в регионе за отчетную неделю?

Всего в Свердловской области с 6 по 12 июля родилось 660 детей.

Какое соотношение полов зафиксировали медики?

Статистика показала классическое распределение: мальчиков родилось 334, а девочек — 326.

Много ли было многоплодных родов?

За прошедшую неделю в регионе на свет появилось пять пар двойняшек.

Где зафиксировано больше всего родов?

Лидером стал Екатеринбург, где в перинатальных центрах приняли 435 новорожденных.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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