Это изменит доступ к медицине: масштабный объект в Перми перешел к стадии финального оснащения

В Перми завершают строительство новой поликлиники фтизиопульмонологического центра на шоссе Космонавтов. Здание готово более чем на 80%, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Сейчас строители благоустраивают территорию и высаживают растения. Внутри корпуса монтируют лифты, сантехнику и системы навигации, завозят мебель и тяжелое медицинское оборудование. Два рентгеновских аппарата уже установили.
|Характеристика объекта
|Показатель
|Общая площадь
|6 тыс. кв. м
|Пропускная способность
|300 посещений за смену
|Срок сдачи
|2026 год
Трех- и четырехэтажный корпус примут взрослых и детей. Для совершеннолетних пациентов откроют дневной стационар. Часть помещений отдадут под кафедру фтизиопульмонологии Пермского государственного медицинского университета — здесь будут учиться студенты.
Объект прирастает в темпе: в декабре 2025 года здание было готово на 60%.
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