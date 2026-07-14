Это изменит доступ к медицине: масштабный объект в Перми перешел к стадии финального оснащения

В Перми завершают строительство новой поликлиники фтизиопульмонологического центра на шоссе Космонавтов. Здание готово более чем на 80%, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ поликлиника

Сейчас строители благоустраивают территорию и высаживают растения. Внутри корпуса монтируют лифты, сантехнику и системы навигации, завозят мебель и тяжелое медицинское оборудование. Два рентгеновских аппарата уже установили.

Характеристика объекта Показатель Общая площадь 6 тыс. кв. м Пропускная способность 300 посещений за смену Срок сдачи 2026 год

Трех- и четырехэтажный корпус примут взрослых и детей. Для совершеннолетних пациентов откроют дневной стационар. Часть помещений отдадут под кафедру фтизиопульмонологии Пермского государственного медицинского университета — здесь будут учиться студенты.

Объект прирастает в темпе: в декабре 2025 года здание было готово на 60%.