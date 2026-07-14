История региона перестала быть руинами: масштабный проект в Березниках открыл доступ к деталям

Глава Березниковского округа Пермского края Алексей Казаченко осмотрел ход реконструкции историко-архитектурного комплекса Усолья Строгановского. В этом сезоне строители создают центральную гостевую зону и площадку для приема туристов у правления Шуваловых. Также в планах обустроить двор Дома Брагиных для семейного отдыха и организовать торговые ряды.
Подрядчик заканчивает планировку участков: рабочие сняли растительный грунт и отсыпали щебень под плиточную плитку. Сейчас монтируют бордюры, системы освещения и видеонаблюдения. Строители залили фундаментные плиты под открытые навесы и приступили к сборке металлоконструкций. Финальным этапом станет озеленение территории.
"Подрядчик уже завершает планировку участков: снят растительный грунт, отсыпан щебень для будущих плиточных дорожек. Ведётся установка бордюров, монтаж систем освещения и видеонаблюдения. Залиты фундаментные плиты под открытые навесы, начата сборка металлоконструкций", — сообщил Алексей Казаченко.
Одновременно с благоустройством специалисты консервируют объекты культурного наследия регионального значения. Эти работы контролирует краевая инспекция по охране ОКН. Кроме того, профильные службы решают вопрос прокладки сетей газо- и водоснабжения.
|Объект/Зона
|Планируемые работы
|Правление Шуваловых
|Создание гостевой зоны и площадки для туристов
|Дом Брагиных
|Обустройство двора для семейного отдыха
|Общая территория
|Организация торговых рядов, освещение, видеонаблюдение и озеленение
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