Алтайские коммунальщики вышли на оперативный режим: что происходит с трубами в Бийске

В центральной части Бийска и микрорайоне Зеленый Клин временно отключили горячую воду. Причиной стали повреждения на магистральном трубопроводе по адресам: ул. Советская, 219/6 и ул. Ленина, 256.
"Оба повреждения в штатном режиме устраняют две бригады Восточного сетевого района. Точные места порывов известны, земельные работы начаты. Сегодня до 23:00 постараемся устранить поломки и возобновить подачу воды", — сообщил директор бийского теплосетевого подразделения СГК Дмитрий Тяглов.
Специалисты СГК пояснили, что эти участки сети уже стояли в плане ремонта. Дефекты обнаружили во время гидравлических испытаний — сейчас в городе проходят технические переключения в системе теплоснабжения, которые позволяют выявить слабые места трубопроводов до начала отопительного сезона.
|Параметр
|Информация
|Локации порывов
|ул. Советская, 219/6; ул. Ленина, 256
|Зоны отключения
|Центр города, мкр. Зеленый Клин
|Срок восстановления
|до 23:00 текущего дня
Раннее обнаружение таких утечек в ходе испытаний позволяет заменить изношенные участки труб сейчас, чтобы избежать крупных аварий в зимний период, когда ремонт в промерзшем грунте становится сложнее и дороже.
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