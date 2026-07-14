Алтайские коммунальщики вышли на оперативный режим: что происходит с трубами в Бийске

В центральной части Бийска и микрорайоне Зеленый Клин временно отключили горячую воду. Причиной стали повреждения на магистральном трубопроводе по адресам: ул. Советская, 219/6 и ул. Ленина, 256.

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"Оба повреждения в штатном режиме устраняют две бригады Восточного сетевого района. Точные места порывов известны, земельные работы начаты. Сегодня до 23:00 постараемся устранить поломки и возобновить подачу воды", — сообщил директор бийского теплосетевого подразделения СГК Дмитрий Тяглов.

Специалисты СГК пояснили, что эти участки сети уже стояли в плане ремонта. Дефекты обнаружили во время гидравлических испытаний — сейчас в городе проходят технические переключения в системе теплоснабжения, которые позволяют выявить слабые места трубопроводов до начала отопительного сезона.

Параметр Информация Локации порывов ул. Советская, 219/6; ул. Ленина, 256 Зоны отключения Центр города, мкр. Зеленый Клин Срок восстановления до 23:00 текущего дня

Раннее обнаружение таких утечек в ходе испытаний позволяет заменить изношенные участки труб сейчас, чтобы избежать крупных аварий в зимний период, когда ремонт в промерзшем грунте становится сложнее и дороже.

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