Борьба за тепло в Магадане: запуск нового объекта предопределил выживание северян

Губернатор Магаданской области Сергей Носов 14 июля посетил Северо-Эвенский округ. В центре внимания главы региона оказались вопросы энергобезопасности, образования и благоустройства поселка Эвенск.
Главной точкой визита стало муниципальное унитарное предприятие "Эвенскэнерго". Здесь Носов осмотрел новую блочно-модульную котельную. Объект запустили в 2025 году по программе "500х500". Для удаленного северного поселка стабильное теплоснабжение — это вопрос выживания и базового комфорта жителей.
В части образования губернатор зашел в МКОШ имени Д. Б. Закирова. В школе уже три года работает центр "Точка роста". Проект стартовал в рамках федерального проекта "Современная школа", а с 2025 года перешел под эгиду нацпроекта "Молодежь и дети" (федеральный проект "Успех каждого ребенка").
Также в программе была проверка территории местного детского сада. Здесь планируют установить новый игровой городок — проект реализуют совместно с компанией "Полиметалл".
Особое внимание уделили общественным пространствам. Сергей Носов осмотрел этнопарк, который построили в прошлом году, и площадь Ленина. Последняя стала лидером народного голосования: именно эту территорию жители выбрали для масштабного благоустройства в 2027 году.
|Объект / Направление
|Статус / Планы
|Котельная (МУП "Эвенскэнерго")
|Введена в эксплуатацию в 2025 году
|Площадь Ленина
|Благоустройство запланировано на 2027 год
|Детский сад
|Установка игрового городка (партнер "Полиметалл")
Завершился день рабочими встречами. Сергей Носов обсудил проблемы округа с медиками филиала Северо-Эвенской районной больницы и работниками бюджетной сферы в ДК "Северный". Итогом поездки станет список конкретных поручений по развитию территории.
Для северных территорий, таких как Северо-Эвенский округ, критически важна автономность и надежность базовых систем. Переход на блочно-модульные котельные сокращает зависимость от сложной логистики по доставке топлива и снижает эксплуатационные расходы. Что касается благоустройства, то вовлечение жителей в голосование и привлечение частных партнеров (как в случае с "Полиметаллом") — это единственный способ эффективно распределять ограниченные бюджетные средства в условиях высокой стоимости работ в удаленных районах.
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