Борьба за тепло в Магадане: запуск нового объекта предопределил выживание северян

Губернатор Магаданской области Сергей Носов 14 июля посетил Северо-Эвенский округ. В центре внимания главы региона оказались вопросы энергобезопасности, образования и благоустройства поселка Эвенск.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены Старый чугунный радиатор в углу комнаты с облупившейся краской

Главной точкой визита стало муниципальное унитарное предприятие "Эвенскэнерго". Здесь Носов осмотрел новую блочно-модульную котельную. Объект запустили в 2025 году по программе "500х500". Для удаленного северного поселка стабильное теплоснабжение — это вопрос выживания и базового комфорта жителей.

В части образования губернатор зашел в МКОШ имени Д. Б. Закирова. В школе уже три года работает центр "Точка роста". Проект стартовал в рамках федерального проекта "Современная школа", а с 2025 года перешел под эгиду нацпроекта "Молодежь и дети" (федеральный проект "Успех каждого ребенка").

Также в программе была проверка территории местного детского сада. Здесь планируют установить новый игровой городок — проект реализуют совместно с компанией "Полиметалл".

Инфраструктура и городская среда

Особое внимание уделили общественным пространствам. Сергей Носов осмотрел этнопарк, который построили в прошлом году, и площадь Ленина. Последняя стала лидером народного голосования: именно эту территорию жители выбрали для масштабного благоустройства в 2027 году.

Объект / Направление Статус / Планы Котельная (МУП "Эвенскэнерго") Введена в эксплуатацию в 2025 году Площадь Ленина Благоустройство запланировано на 2027 год Детский сад Установка игрового городка (партнер "Полиметалл")

Завершился день рабочими встречами. Сергей Носов обсудил проблемы округа с медиками филиала Северо-Эвенской районной больницы и работниками бюджетной сферы в ДК "Северный". Итогом поездки станет список конкретных поручений по развитию территории.