Хабаровск построит технопарк площадью 100 тысяч квадратных метров для IT-компаний и стартапов

В Хабаровске построят технопарк площадью 100 тысяч квадратных метров. Объект объединит офисы, научно-исследовательские центры и площадки для IT-компаний и стартапов. О проекте договорились губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Строители должны завершить работы к декабрю 2028 года, но глава региона потребовал сдать объект на год раньше — в 2027-м.
|Параметр
|Показатель
|Общая площадь
|~100 тыс. кв. м
|Официальный срок сдачи
|Декабрь 2028 года
|Целевой срок (задача губернатора)
|2027 год
Новый кластер должен стать точкой притяжения для цифровых специалистов и инвестиций. Для Хабаровска, который конкурирует за кадры с соседними регионами и АТР, создание такой инфраструктуры означает попытку закрепить за городом статус технологического центра Дальнего Востока.
"Строить технопарк начнут в ближайшее время", — сообщил Дмитрий Демешин.
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