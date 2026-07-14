Хабаровск построит технопарк площадью 100 тысяч квадратных метров для IT-компаний и стартапов

В Хабаровске построят технопарк площадью 100 тысяч квадратных метров. Объект объединит офисы, научно-исследовательские центры и площадки для IT-компаний и стартапов. О проекте договорились губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Технопарк

Строители должны завершить работы к декабрю 2028 года, но глава региона потребовал сдать объект на год раньше — в 2027-м.

Параметр Показатель Общая площадь ~100 тыс. кв. м Официальный срок сдачи Декабрь 2028 года Целевой срок (задача губернатора) 2027 год

Новый кластер должен стать точкой притяжения для цифровых специалистов и инвестиций. Для Хабаровска, который конкурирует за кадры с соседними регионами и АТР, создание такой инфраструктуры означает попытку закрепить за городом статус технологического центра Дальнего Востока.

"Строить технопарк начнут в ближайшее время", — сообщил Дмитрий Демешин.