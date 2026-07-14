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Хабаровск построит технопарк площадью 100 тысяч квадратных метров для IT-компаний и стартапов

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В Хабаровске построят технопарк площадью 100 тысяч квадратных метров. Объект объединит офисы, научно-исследовательские центры и площадки для IT-компаний и стартапов. О проекте договорились губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Технопарк
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Технопарк

Строители должны завершить работы к декабрю 2028 года, но глава региона потребовал сдать объект на год раньше — в 2027-м.

Параметр Показатель
Общая площадь ~100 тыс. кв. м
Официальный срок сдачи Декабрь 2028 года
Целевой срок (задача губернатора) 2027 год

Новый кластер должен стать точкой притяжения для цифровых специалистов и инвестиций. Для Хабаровска, который конкурирует за кадры с соседними регионами и АТР, создание такой инфраструктуры означает попытку закрепить за городом статус технологического центра Дальнего Востока.

"Строить технопарк начнут в ближайшее время", — сообщил Дмитрий Демешин.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Анжела Антонова
Анжела Антонова — журналист, интервьюер, корреспондент Правды.Ру
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