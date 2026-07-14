Остров Завьялова разрушает стереотипы о комфорте: изоляция от сети принесла владельцам успех

Остров Завьялова в Охотском море превращается в главную точку притяжения на туристической карте Севера. В 50 километрах от Магадана развернулся полноценный сезон: отдыхающим предлагают комфорт, который редко ждешь в этих широтах, и полную изоляцию от цифрового шума. Если в прошлом году через тестовые заезды прошло около 600 человек, то сегодня комплекс официально принимает гостей в благоустроенных домах с панорамным остеклением.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в руках держит удочку

Комфорт на краю света

Инфраструктура острова напоминает автономный город в миниатюре. В административном здании работают столовая, кинозал, зоны для бильярда и тенниса. Гости живут в семи домах разной вместимости, где бытовые условия не уступают городскому жилью — при этом за окном только шум прибоя и чистый воздух.

"Развитие таких удаленных туристических кластеров требует колоссальных вложений, но именно они становятся точками роста для региона. Магаданская область в последнее время демонстрирует уверенное качество жизни и рост инфраструктуры, что привлекает инвесторов в неожиданные секторы", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Важной особенностью отдыха стал цифровой детокс: за пределами главного корпуса связи нет. Это позволяет гостям полностью переключиться на созерцание суровой северной красоты. При этом даже в таких условиях решаются бытовые вопросы, включая перерасчеты за коммунальные услуги для тех, кто надолго покидает свои квартиры в Магадане ради работы или отдыха на острове.

Живая природа и морская охота

Остров стал домом для овцебыков, северных оленей и снежных баранов, за которыми можно наблюдать во время прогулок по экологическим тропам. В прибрежных водах нередко встречаются косатки и сивучи. Но главный хит — рыбалка.

Вид рыбы Особенности лова Палтус и треска Глубоководная рыбалка с катеров Ерш и минтай Доступны для новичков прямо с берега

"Спектр рыбы, которую ловят наши гости, очень широк. В водах Охотского моря водятся ерш, минтай, треска, палтус… С рыбалкой проблем нет. А нам особенно нравится смотреть, какие впечатления испытывают люди, возвращающиеся с хорошим уловом", — рассказал руководитель комплекса Алексей Лаза. Пойманную рыбу тут же готовят профессиональные повара в местном ресторане.

"Береговая линия Охотского моря — зона рискованная. К подобным проектам нужно подходить с четким пониманием метеорологии", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Логистика и планы развития

Сейчас на остров Завьялова доставляют частные перевозчики, но власти планируют запустить регулярные морские рейсы. Губернатор Сергей Носов рассчитывает, что путь по воде займет около часа. Это потребует создания системы снабжения топливом, ведь в регионе сейчас действуют строгие лимиты заправки транспорта.

Инвестором проекта выступает депутат Игорь Донцов, который вкладывает силы в развитие территории уже восемь лет. "Наш проект успешно стартовал. Работа, которую мы планомерно вели последние восемь лет, дала результат. Туристы узнают о комплексе из разных источников и проявляют большой интерес. Сейчас мы строим вторую очередь гостевых домов, затем приступим к третьей. Максимальная единовременная вместимость комплекса — 70 человек. Ближайшая задача — организовать регулярные морские перевозки на остров. Для этого планируется приобрести специализированные суда и передать их в аренду предпринимателям, которые включатся в туристический поток. Это увеличит число гостей и создаст новые рабочие места", — прокомментировал Донцов.

"Создание туристического хаба на острове — это не только имидж, но и серьезный вызов. Учитывая тарифы на горючее в Магаданской области, автономное отопление и энергоснабжение таких объектов обходится недешево", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Для тех, кто готов составить маршрут самостоятельно, в бухте Нагаева ввели правила заправки маломерных судов, что важно учитывать при планировании похода. Регион становится все более открытым для внешних связей: в аэропорт Магадан прибывают даже международные путешественники на частных самолетах.

Ответы на популярные вопросы

Сколько туристов может принять комплекс одновременно?

Текущая вместимость ограничена, но после завершения всех этапов строительства комплекс сможет принимать до 70 человек одновременно.

Есть ли на острове мобильная связь?

Связь доступна только в административном корпусе. На остальной территории острова реализована концепция цифрового детокса.

Как долго длится туристический сезон?

Прием гостей осуществляется до октября, после чего комплекс консервируется на зимний период.

Какую рыбу можно поймать в окрестных водах?

В акватории острова водятся палтус, треска, минтай и ерш. Новичкам на месте помогают профессиональные инструкторы.

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