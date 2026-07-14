Благовещенск: улицы Василенко и Октябрьская перекрыты для укладки нового асфальта

В Благовещенске перекрывают участки дорог на улицах Василенко и Октябрьской для укладки нового асфальта. Работы ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Дорожные работы

На улице Василенко с 14 июля закроют движение на отрезке от Игнатьевского шоссе до Институтской. К этому моменту рабочие уже проложили кабельную сеть и заменили ливневую канализацию. Всего в этом сезоне дорогу обновят на всем протяжении от Игнатьевского шоссе до улицы Воронкова.

Из-за перекрытия изменится схема движения автобуса №12. Транспорт пойдет по маршруту: Игнатьевское шоссе — Студенческая — Институтская — Дьяченко, далее по обычному пути.

Параллельно дорожники работают на улице Октябрьской. Сейчас там закрыт участок от Пионерской до Шевченко. Строители снимают старый слой покрытия, после чего заменят кабельную канализацию и уложат новый асфальт.

Улица Участок работ Статус / Сроки Василенко Игнатьевское шоссе — Институтская Закрыто с 14 июля Октябрьская Пионерская — Шевченко Закрыто, идет демонтаж покрытия