Благовещенск: улицы Василенко и Октябрьская перекрыты для укладки нового асфальта

В Благовещенске перекрывают участки дорог на улицах Василенко и Октябрьской для укладки нового асфальта. Работы ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
На улице Василенко с 14 июля закроют движение на отрезке от Игнатьевского шоссе до Институтской. К этому моменту рабочие уже проложили кабельную сеть и заменили ливневую канализацию. Всего в этом сезоне дорогу обновят на всем протяжении от Игнатьевского шоссе до улицы Воронкова.
Из-за перекрытия изменится схема движения автобуса №12. Транспорт пойдет по маршруту: Игнатьевское шоссе — Студенческая — Институтская — Дьяченко, далее по обычному пути.
Параллельно дорожники работают на улице Октябрьской. Сейчас там закрыт участок от Пионерской до Шевченко. Строители снимают старый слой покрытия, после чего заменят кабельную канализацию и уложат новый асфальт.
|Улица
|Участок работ
|Статус / Сроки
|Василенко
|Игнатьевское шоссе — Институтская
|Закрыто с 14 июля
|Октябрьская
|Пионерская — Шевченко
|Закрыто, идет демонтаж покрытия
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