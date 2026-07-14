Готовьте свечи и пауэрбанки: кого из сахалинцев ждет "блэкаут" в эту среду

Энергетики ПАО "Сахалинэнерго" отключат электричество в ряде населенных пунктов острова 15 июля. Плановые работы затронут Южно-Сахалинск, Невельск и несколько районов области.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Линия электропередач

График работ предполагает временное прекращение подачи энергии для ремонта сетей и подстанций. В некоторых случаях отключения затронут социальные объекты, котельные и водонасосные станции.

Южно-Сахалинск и посёлок Ёлочки

В столице региона свет отключат в несколько этапов:

09:30 — 17:00: ул. Вокзальная (3, 5, 5А, 12), ул. Крюкова (64, 70, 78), ул. Сахалинская (61, 69, 71).

ул. Вокзальная (3, 5, 5А, 12), ул. Крюкова (64, 70, 78), ул. Сахалинская (61, 69, 71). 13:00 — 17:00: пр. Мира (85), ул. Сахалинская (4, 6, 8), Поликлиника №2.

пр. Мира (85), ул. Сахалинская (4, 6, 8), Поликлиника №2. 14:00 — 17:00: ул. Ленина (440А).

В СНТ "Березка", "Звездочка", "Механизатор" и "Мичуринец" (пос. Ёлочки) электричества не будет с 09:00 до 17:00.

Районы области и города

Масштабные работы пройдут в Тымовском и Макаровском районах. В селе Кировское отключения затронут значительную часть частного сектора и общественные здания, включая школу и детский сад.

Населенный пункт Время Основные адреса и объекты Восточное (Макаровский р-н) 09:00 — 17:00 ул. Набережная, Вокзальная, Привокзальная; котельная, водонасосная станция, МУП "Глена". Кировское (Тымовский р-н) 09:00 — 14:00 ул. Центральная, Октябрьская, Первомайская, Подгорная; школа, детский сад, котельные №10, 15, 32. Зональное (Тымовский р-н) 09:00 — 14:00 ул. Совхозная, Школьная, пер. Школьный. Невельск 09:00 — 17:00 ул. Зеленая, Береговая; МУП "НКС", водозабор "Колхозное". Троицкое (Анивский р-н) 10:00 — 17:00 ул. Садовая, Сиреневая. Садовники, Пионеры (Холмский р-н) 10:00 — 17:00 ул. Северная (Садовники), ул. Набережная (Пионеры).

Энергетики предупреждают: график может измениться или часть отключений будет отменена.