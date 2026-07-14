Готовьте свечи и пауэрбанки: кого из сахалинцев ждет "блэкаут" в эту среду

Энергетики ПАО "Сахалинэнерго" отключат электричество в ряде населенных пунктов острова 15 июля. Плановые работы затронут Южно-Сахалинск, Невельск и несколько районов области.
График работ предполагает временное прекращение подачи энергии для ремонта сетей и подстанций. В некоторых случаях отключения затронут социальные объекты, котельные и водонасосные станции.
В столице региона свет отключат в несколько этапов:
В СНТ "Березка", "Звездочка", "Механизатор" и "Мичуринец" (пос. Ёлочки) электричества не будет с 09:00 до 17:00.
Масштабные работы пройдут в Тымовском и Макаровском районах. В селе Кировское отключения затронут значительную часть частного сектора и общественные здания, включая школу и детский сад.
|Населенный пункт
|Время
|Основные адреса и объекты
|Восточное (Макаровский р-н)
|09:00 — 17:00
|ул. Набережная, Вокзальная, Привокзальная; котельная, водонасосная станция, МУП "Глена".
|Кировское (Тымовский р-н)
|09:00 — 14:00
|ул. Центральная, Октябрьская, Первомайская, Подгорная; школа, детский сад, котельные №10, 15, 32.
|Зональное (Тымовский р-н)
|09:00 — 14:00
|ул. Совхозная, Школьная, пер. Школьный.
|Невельск
|09:00 — 17:00
|ул. Зеленая, Береговая; МУП "НКС", водозабор "Колхозное".
|Троицкое (Анивский р-н)
|10:00 — 17:00
|ул. Садовая, Сиреневая.
|Садовники, Пионеры (Холмский р-н)
|10:00 — 17:00
|ул. Северная (Садовники), ул. Набережная (Пионеры).
Энергетики предупреждают: график может измениться или часть отключений будет отменена.
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