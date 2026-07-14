Готовьте свечи и пауэрбанки: кого из сахалинцев ждет "блэкаут" в эту среду

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Россия

Энергетики ПАО "Сахалинэнерго" отключат электричество в ряде населенных пунктов острова 15 июля. Плановые работы затронут Южно-Сахалинск, Невельск и несколько районов области.

Линия электропередач
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Линия электропередач

График работ предполагает временное прекращение подачи энергии для ремонта сетей и подстанций. В некоторых случаях отключения затронут социальные объекты, котельные и водонасосные станции.

Южно-Сахалинск и посёлок Ёлочки

В столице региона свет отключат в несколько этапов:

  • 09:30 — 17:00: ул. Вокзальная (3, 5, 5А, 12), ул. Крюкова (64, 70, 78), ул. Сахалинская (61, 69, 71).
  • 13:00 — 17:00: пр. Мира (85), ул. Сахалинская (4, 6, 8), Поликлиника №2.
  • 14:00 — 17:00: ул. Ленина (440А).

В СНТ "Березка", "Звездочка", "Механизатор" и "Мичуринец" (пос. Ёлочки) электричества не будет с 09:00 до 17:00.

Районы области и города

Масштабные работы пройдут в Тымовском и Макаровском районах. В селе Кировское отключения затронут значительную часть частного сектора и общественные здания, включая школу и детский сад.

Населенный пункт Время Основные адреса и объекты
Восточное (Макаровский р-н) 09:00 — 17:00 ул. Набережная, Вокзальная, Привокзальная; котельная, водонасосная станция, МУП "Глена".
Кировское (Тымовский р-н) 09:00 — 14:00 ул. Центральная, Октябрьская, Первомайская, Подгорная; школа, детский сад, котельные №10, 15, 32.
Зональное (Тымовский р-н) 09:00 — 14:00 ул. Совхозная, Школьная, пер. Школьный.
Невельск 09:00 — 17:00 ул. Зеленая, Береговая; МУП "НКС", водозабор "Колхозное".
Троицкое (Анивский р-н) 10:00 — 17:00 ул. Садовая, Сиреневая.
Садовники, Пионеры (Холмский р-н) 10:00 — 17:00 ул. Северная (Садовники), ул. Набережная (Пионеры).

Энергетики предупреждают: график может измениться или часть отключений будет отменена.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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