Рентген больше не в моде: новая технология в РКБ избавила тысячи людей от ненужных операций

Врачи Республиканской клинической больницы прекратили гадать на кофейной гуще при осмотре коронарных артерий. В практику внедрили измерение фракционного резерва кровотока (ФРК). Это не просто "новое оборудование", а жесткий диагностический фильтр. Метод отсеивает пациентов, которым стентирование пойдет во вред или будет бесполезным. Теперь вместо субъективного взгляда хирурга на рентгеновский снимок используется точный датчик давления. Технологию освоили в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Холестериновая бляшка

Механика золотого стандарта

Сердце — это насос. Когда трубы (артерии) забиваются "ржавчиной" из холестерина, напор падает. Раньше врачи видели сужение на ангиографии и сразу ставили стент. Но картинка часто обманчива. Узкое место не всегда мешает крови течь. Метод ФРК превращает интуицию в математику. В сосуд вводят тончайший проводник. Датчик фиксирует давление до препятствия и после него. Если разница критическая — мышца задыхается без кислорода. Если давление в норме — сосуд справляется сам, и в инородном теле в виде металлической сетки смысла нет.

"Метод дает возможность принять решение о стентировании непосредственно "на месте", что снижает риски для больного и делает терапию более точной", — объяснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения РКБ Виталий Баранов.

Новая диагностика обходит ограничения классической медицины. Раньше для проверки резервов сердца пациента заставляли бегать по дорожке под нагрузкой. Для стариков с больными суставами или людей с тяжелой одышкой это было невыполнимо. Датчик давления внутри артерии позволяет оценить риски инфаркта без физических упражнений прямо на операционном столе.

Дилемма: стент или лекарства

Избыточное стентирование — проблема мировой медицины. Ставить пружинку в каждый сосуд, который "выглядит подозрительно" — плохая стратегия. ФРК четко разделяет пациентов на тех, кому нужна операция, и тех, кому достаточно контролировать давление и пить препараты. Обучение персонала проводил Никита Литвинюк, эксперт из Красноярска, где технология уже поставлена на поток.

"Измерение давления внутри артерии — это база доказательной кардиологии. Мы перестаем оперировать 'снимки' и начинаем лечить конкретные нарушения физиологии, предотвращая лишние вмешательства", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Параметр Классическая ангиография Метод ФРК (FFR) Объект оценки Геометрия (просвет в процентах) Функция (дефицит кровотока) Точность Зависит от опыта врача Объективные цифры датчика Риск лишних операций Высокий Минимальный

Внедрение таких протоколов — это прямой путь к снижению смертности. Когда стент ставится только там, где он реально нужен, осложнений становится меньше. Это позволяет врачам сконцентрироваться на действительно тяжелых случаях, не растрачивая ресурсы на "косметический ремонт" сосудов, которые в нем не нуждаются. Своевременное обследование остается фундаментом долголетия.

"Многие пациенты боятся инвазивных процедур, но ФРК как раз защищает от ненужной агрессивной терапии. Это метод для тех, кто ценит безопасность и обоснованность каждого шага врача", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Вызов для системы: Внедрение ФРК требует не только дорогостоящих проводников, но и изменения мышления хирурга. Отказаться от установки стента, когда "на глаз" сосуд кажется узким, психологически сложно, но цифры датчика не врут.

Ответы на популярные вопросы о проверке сосудов сердца

Зачем нужен датчик, если и так видно сужение на рентгене?

Рентген показывает тень сосуда, но не объем крови, который через него проходит. Узкий участок может компенсироваться организмом, и стент там только навредит.

Болезненна ли процедура введения датчика ФРК?

Нет, процедура проводится под местной анестезией через прокол в артерии. Внутри самих сосудов нет болевых рецепторов, поэтому движения проводника пациент не чувствует.

Есть ли противопоказания к измерению резерва кровотока?

Противопоказаний минимум. Метод нельзя применять только при крайне тяжелых состояниях, когда требуется экстренная реанимация, или при аллергии на контрастное вещество.

Заменяет ли ФРК обычную коронарографию?

Нет, это дополнение. Сначала врач делает коронарографию, и если видит сомнительный участок, подключает датчик ФРК для окончательного вердикта.

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