29 километров, которые изменят карту Якутии: новые газовые сети придут сразу в три района

В 2026 году в Алданском, Олёкминском и Нерюнгринском районах Якутии проложат 28,6 км газовых сетей. Об этом сообщили в компании "Сахатранснефтегаз". Основной объем работ придется на распределительные сети в Алдане и селе Нерюктяйинск 1-й, а в поселке Чульман построят газораспределительную станцию и газопровод-отвод.

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Газификация республики сейчас завязана на магистрали "Сила Сибири". Поселки и города, которые находятся вдоль этой трассы, получают доступ к топливу в первую очередь. Это прагматичный подход к логистике: нет смысла тянуть новые магистрали туда, где труба уже проложена.

География и сроки подачи газа

Процесс идет параллельно в двух направлениях: газифицируют 28 населенных пунктов Западной и Южной Якутии вдоль "Силы Сибири" и проводят газ непосредственно в жилые дома по программе социальной газификации.

Уже в этом году газ планируют подать в несколько точек. В Ленском районе это села Мурья, Батамай и Беченча, в Нерюнгринском — поселок Иенгра, а также город Олёкминск.

"Для Якутии процесс проходит особенно интенсивно, так как мы договорились с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером о том, что газифицируем населённые пункты, прилегающие к трассе "Сила Сибири", — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Объект / Район Что строится / статус г. Алдан и с. Нерюктяйинск 1-й 27,4 км распределительных сетей (к 2026 году) п. Чульман 1,2 км газопровода и ГРС (старт в этом году) Ленский, Нерюнгринский, Олёкминский р-ны Запуск газа в дома и котельные в 2024 году

Социальная газификация и льготы

С 2021 года природный газ пришел в более чем 11 тысяч домов. Помимо частного сектора, газифицируют социальные объекты: в селах Эбя и Тамалакан уже работают газовые ФАПы, в селе Харбала-1 — амбулатория, а в Чурапче газ подали на стадион института физкультуры и спорта.

Для жителей Якутии предусмотрены субсидии, которые можно направить на заключение "комплексного договора". В такой договор входит всё: от проекта и монтажа труб до установки оборудования. Льготы получают многодетные семьи (без учета доходов) и участники СВО с членами их семей.

Экономический смысл проекта

Переход на газ в условиях Якутии — это прежде всего вопрос стоимости жизни и автономности. Природный газ дешевле угля и мазута, а его доставка по трубе избавляет регион от зависимости от сезонного завоза топлива, который часто становится проблемой из-за климата и логистики.

"Совместная работа с правительством республики и компанией "Газпром" позволяет последовательно расширять газовую инфраструктуру, переводить объекты ЖКХ на экологичное и экономичное топливо", — пояснила депутат Госдумы от Якутии Галина Данчикова.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов