Не только почёт, но и стабильный доход: Ростовская область ввела новые выплаты матерям

Ростовские семьи с десятью и более детьми получили новые финансовые ориентиры. Региональное отделение Социального фонда начало перечислять фиксированные выплаты женщинам, удостоенным высшей государственной награды. Механизм поддержки теперь работает по принципу конвейера: деньги назначаются автоматически сразу после выхода указа о награждении. В материале разберем, как распределяются бюджетные потоки между работающими матерями и пенсионерками, и на какие суммы могут рассчитывать многодетные семьи в ближайшие годы.
Система социальной поддержки в Ростовской области перешла на прямые рельсы. Матерям-героиням не нужно обивать пороги кабинетов и собирать справки. Социальный фонд видит статус награжденной через внутренние реестры и самостоятельно запускает процесс начисления средств. Для большинства обладательниц звания ежемесячная выплата составит 76,5 тысячи рублей. Эти деньги станут стабильным фундаментом для семейного бюджета уже с начала 2026 года.
"Автоматизация социальных выплат снимает административные барьеры и позволяет ресурсам доходить до адресата без задержек. Для регионального бюджета это плановая нагрузка, которая полностью обеспечена федеральными трансфертами и защищенными статьями расходов", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Валерий Козлов.
Для тех женщин, кто уже сменил активную работу на заслуженный отдых, действуют иные правила финансовой логистики. Две жительницы региона, уже вышешие на пенсию, получают дополнительное материальное обеспечение в размере 39,1 тысячи рублей. Основное условие здесь — отсутствие предпринимательской деятельности. Государство берет на себя роль основного инвестора в благополучие таких семей, исключая необходимость дополнительного заработка.
"Суммы материального обеспечения для пенсионерок проходят ежегодную калибровку. Каждое 1 апреля размер выплат пересматривается, чтобы компенсировать колебания цен и сохранить покупательную способность этих средств на стабильном уровне", — рассказал специально для Pravda.Ru эксперт Евгений Блех.
|Категория получателя
|Тип и размер поддержки
|Работающие матери-героини
|76,5 тыс. руб. ежемесячно
|Матери-героини на пенсии
|39,1 тыс. руб. доп. обеспечения
Звание матери-героини в России приравнено к высшим государственным достижениям. Десять воспитанных детей — это не только колоссальный труд, но и вклад в демографическую устойчивость всей страны. Власти региона подчеркивают, что финансовая составляющая является лишь частью комплексного пакета признания заслуг таких женщин.
"Многодетные семьи формируют новый каркас социальной политики. Важно, чтобы инфраструктурные льготы и прямые выплаты создавали единую среду, где воспитание десяти детей не превращается в выживание, а становится почетной миссией", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Елена Романова.
Нет, Социальный фонд назначает выплаты в беззаявительном порядке после официального присвоения звания.
Пересмотр размера выплат происходит ежегодно 1 апреля с учетом текущих экономических показателей.
Дополнительное материальное обеспечение для пенсионерок выплачивается только при условии прекращения трудовой и предпринимательской деятельности.
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