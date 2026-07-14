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Не только почёт, но и стабильный доход: Ростовская область ввела новые выплаты матерям

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Ростовские семьи с десятью и более детьми получили новые финансовые ориентиры. Региональное отделение Социального фонда начало перечислять фиксированные выплаты женщинам, удостоенным высшей государственной награды. Механизм поддержки теперь работает по принципу конвейера: деньги назначаются автоматически сразу после выхода указа о награждении. В материале разберем, как распределяются бюджетные потоки между работающими матерями и пенсионерками, и на какие суммы могут рассчитывать многодетные семьи в ближайшие годы.

Мать держит на руках заснувшего ребенка на веранде вечером
Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены
Мать держит на руках заснувшего ребенка на веранде вечером

Механика бюджетных зачислений

Система социальной поддержки в Ростовской области перешла на прямые рельсы. Матерям-героиням не нужно обивать пороги кабинетов и собирать справки. Социальный фонд видит статус награжденной через внутренние реестры и самостоятельно запускает процесс начисления средств. Для большинства обладательниц звания ежемесячная выплата составит 76,5 тысячи рублей. Эти деньги станут стабильным фундаментом для семейного бюджета уже с начала 2026 года.

"Автоматизация социальных выплат снимает административные барьеры и позволяет ресурсам доходить до адресата без задержек. Для регионального бюджета это плановая нагрузка, которая полностью обеспечена федеральными трансфертами и защищенными статьями расходов", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Валерий Козлов.

Поддержка для завершивших карьеру

Для тех женщин, кто уже сменил активную работу на заслуженный отдых, действуют иные правила финансовой логистики. Две жительницы региона, уже вышешие на пенсию, получают дополнительное материальное обеспечение в размере 39,1 тысячи рублей. Основное условие здесь — отсутствие предпринимательской деятельности. Государство берет на себя роль основного инвестора в благополучие таких семей, исключая необходимость дополнительного заработка.

"Суммы материального обеспечения для пенсионерок проходят ежегодную калибровку. Каждое 1 апреля размер выплат пересматривается, чтобы компенсировать колебания цен и сохранить покупательную способность этих средств на стабильном уровне", — рассказал специально для Pravda.Ru эксперт Евгений Блех.

Категория получателя Тип и размер поддержки
Работающие матери-героини 76,5 тыс. руб. ежемесячно
Матери-героини на пенсии 39,1 тыс. руб. доп. обеспечения

Социальный вес высокой награды

Звание матери-героини в России приравнено к высшим государственным достижениям. Десять воспитанных детей — это не только колоссальный труд, но и вклад в демографическую устойчивость всей страны. Власти региона подчеркивают, что финансовая составляющая является лишь частью комплексного пакета признания заслуг таких женщин.

"Многодетные семьи формируют новый каркас социальной политики. Важно, чтобы инфраструктурные льготы и прямые выплаты создавали единую среду, где воспитание десяти детей не превращается в выживание, а становится почетной миссией", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли подавать заявление на выплату?

Нет, Социальный фонд назначает выплаты в беззаявительном порядке после официального присвоения звания.

Как часто меняется сумма обеспечения?

Пересмотр размера выплат происходит ежегодно 1 апреля с учетом текущих экономических показателей.

Можно ли совмещать выплаты с бизнесом?

Дополнительное материальное обеспечение для пенсионерок выплачивается только при условии прекращения трудовой и предпринимательской деятельности.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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