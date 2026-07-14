Старую идею снова ставят на рельсы: губернатор Кузбасса хочет вернуть проект железной дороги до Китая

Губернатор Кузбасса Илья Середюк обсудил развитие транспортной сети региона с бывшим руководителем ФКУ "Сибуправтодор" Дмитрием Тулеевым. Главным пунктом повестки стало предложение возобновить проектирование Северо-Сибирской железной дороги.
Проект предполагает создание прямого железнодорожного пути от Таштагола до китайского города Урумчи. По мнению главы региона, такая дорога изменит логистику вывоза сырья и товаров на юг.
"Такой прямой путь на юг может сократить время на перевозку товаров и сырья. Это уменьшит транспортные расходы и сделает продукцию кузбасских предприятий более востребованной. Также защитит от санкционных рисков", — заявил Илья Середюк.
Помимо международного проекта, стороны рассмотрели внутренние транспортные проблемы региона. В центре внимания оказались участки, где пропускная способность дорог не справляется с потоком машин или ограничивает развитие территорий.
|Объект инфраструктуры
|Суть предложения
|Трасса на въезде в Кемерово
|Расширение проезжей части для разгрузки трафика
|Ленинск-Кузнецкий
|Строительство автомобильного обхода
|Шерегеш
|Создание новых подъездных путей к туркластеру
Реализация этих мер должна упростить доступ к горнолыжному курорту в Шерегеше и снизить нагрузку на городские улицы в Кемерово и Ленинск-Кузнецком.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.