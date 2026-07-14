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Старую идею снова ставят на рельсы: губернатор Кузбасса хочет вернуть проект железной дороги до Китая

Россия » Сибирь » Кемерово

Губернатор Кузбасса Илья Середюк обсудил развитие транспортной сети региона с бывшим руководителем ФКУ "Сибуправтодор" Дмитрием Тулеевым. Главным пунктом повестки стало предложение возобновить проектирование Северо-Сибирской железной дороги.

Железная дорога
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Железная дорога

Проект предполагает создание прямого железнодорожного пути от Таштагола до китайского города Урумчи. По мнению главы региона, такая дорога изменит логистику вывоза сырья и товаров на юг.

"Такой прямой путь на юг может сократить время на перевозку товаров и сырья. Это уменьшит транспортные расходы и сделает продукцию кузбасских предприятий более востребованной. Также защитит от санкционных рисков", — заявил Илья Середюк.

Дороги и туристические кластеры

Помимо международного проекта, стороны рассмотрели внутренние транспортные проблемы региона. В центре внимания оказались участки, где пропускная способность дорог не справляется с потоком машин или ограничивает развитие территорий.

Объект инфраструктуры Суть предложения
Трасса на въезде в Кемерово Расширение проезжей части для разгрузки трафика
Ленинск-Кузнецкий Строительство автомобильного обхода
Шерегеш Создание новых подъездных путей к туркластеру

Реализация этих мер должна упростить доступ к горнолыжному курорту в Шерегеше и снизить нагрузку на городские улицы в Кемерово и Ленинск-Кузнецком.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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