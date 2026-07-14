Старую идею снова ставят на рельсы: губернатор Кузбасса хочет вернуть проект железной дороги до Китая

Губернатор Кузбасса Илья Середюк обсудил развитие транспортной сети региона с бывшим руководителем ФКУ "Сибуправтодор" Дмитрием Тулеевым. Главным пунктом повестки стало предложение возобновить проектирование Северо-Сибирской железной дороги.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Железная дорога

Проект предполагает создание прямого железнодорожного пути от Таштагола до китайского города Урумчи. По мнению главы региона, такая дорога изменит логистику вывоза сырья и товаров на юг.

"Такой прямой путь на юг может сократить время на перевозку товаров и сырья. Это уменьшит транспортные расходы и сделает продукцию кузбасских предприятий более востребованной. Также защитит от санкционных рисков", — заявил Илья Середюк.

Дороги и туристические кластеры

Помимо международного проекта, стороны рассмотрели внутренние транспортные проблемы региона. В центре внимания оказались участки, где пропускная способность дорог не справляется с потоком машин или ограничивает развитие территорий.

Объект инфраструктуры Суть предложения Трасса на въезде в Кемерово Расширение проезжей части для разгрузки трафика Ленинск-Кузнецкий Строительство автомобильного обхода Шерегеш Создание новых подъездных путей к туркластеру

Реализация этих мер должна упростить доступ к горнолыжному курорту в Шерегеше и снизить нагрузку на городские улицы в Кемерово и Ленинск-Кузнецком.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов