Губернатор Ивановской области добился своего: Wildberries ускорил выплаты местным швейным фабрикам

Ивановская область пытается вырваться из долговой ловушки интернет-торговли. Глава региона Станислав Воскресенский добился от маркетплейса Wildberries сокращения сроков выплат местным продавцам до двух недель. Ранее площадка в одностороннем порядке увеличила период ожидания выручки до месяца, что поставило швейные предприятия на грань выживания. В материале разберем, почему текстильная столица оказалась в заложниках у цифрового гиганта и чем обернулась былая дружба властей с онлайн-платформами.

Фото: https://www.kremlin.ru/events/president/news/71110 by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Станислав Воскресенский

Закат эпохи цифровой дружбы

Конфликт между руководством области и крупнейшим маркетплейсом страны созревал долго. Раньше Станислав Воскресенский и владелица Wildberries Татьяна Бакальчук демонстрировали полную идиллию, презентуя масштабные проекты технопарков. Однако реальность оказалась жестче оптимистичных отчетов: совместные инициативы буксуют, а отношения окончательно испортились. Причиной разлада стал жесткий диктат условий со стороны торговой площадки.

"Монополизация каналов сбыта всегда ведет к диктату цен и условий. Ивановские предприниматели слишком быстро переложили все яйца в одну корзину, доверившись одной платформе", — объяснил в беседе с Артур Волков специально для Pravda.Ru.

Текстильный цех в онлайн-сетях

Ивановская область занимает лидирующие позиции по объемам продаж на маркетплейсах, уступая лишь Москве и Петербургу. Местные швейники массово ушли в онлайн, фактически уничтожив альтернативные каналы сбыта. Теперь любое изменение алгоритмов или финансовой политики платформы мгновенно парализует работу сотен цехов. Вместо обещанного развития регион получил тотальную зависимость от решений частной корпорации.

"Региональные бюджеты крайне чувствительны к оборачиваемости средств малого бизнеса. Задержка выплат на две недели — это кассовый разрыв, который блокирует закупку сырья и выплату зарплат", — отметил эксперт Pravda.Ru Валерий Козлов.

Борьба на два фронта

Ситуация вынудила губернатора перейти к экстренным мерам и задействовать федеральные ведомства. В ход пошли обращения в администрацию президента и антимонопольную службу. Теперь местным властям приходится сражаться не только с дешевым импортом из Китая и Узбекистана, но и с внутренним посредником, который выкручивает руки производителям ради собственной прибыли.

"Взаимоотношения бизнеса и цифровых платформ требуют четких муниципальных и федеральных нормативов, иначе производитель останется бесправным звеном", — подчеркнула Светлана Фёдорова в интервью Pravda.Ru.

Параметр Что меняется Срок зачисления выручки Сокращен с 4 до 2 недель Уровень зависимости Регион на 3 месте в РФ по продажам онлайн Основные конкуренты Узбекистан, Китай и маркетплейсы

Ответы на популярные вопросы

Почему сроки выплат так критичны для швейников?

Легкая промышленность работает с коротким циклом оборачиваемости. Если деньги за проданный товар зависают на месяц, у предприятия нет средств на покупку ткани для следующей партии.

Как регион намерен снижать зависимость от площадок?

Власти планируют диверсифицировать рынки сбыта и усиливать контроль над деятельностью агрегаторов через федеральные структуры.