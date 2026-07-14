Тепло оказалось не бесплатным: орловская школа накопила долг по ЖКУ свыше миллиона и дошла до суда

Орловская школа № 35 имени А. Г. Перелыгина задолжала поставщику тепла и горячей воды более 1,3 миллиона рублей. АО "Орелгортеплоэнерго" обратилось в Арбитражный суд, чтобы взыскать неоплаченные счета и начисленные пени.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Мужчина сверяет показания счетчика с квитанцией в котельной

Долги накопились за два периода: ноябрь-декабрь 2025 года и январь-февраль 2026 года. За теплоснабжение школа не заплатила 1 278 343 рубля, за горячую воду — еще 30 728 рублей. Из-за просрочки сумма штрафов на момент решения суда превысила 201 тысячу рублей.

Статья задолженности Сумма Тепловая энергия 1 278 343,74 руб. Горячая вода 30 728,71 руб. Пени (на дату решения) более 201 149 руб.

Представители школы не явились в суд и не предоставили документов об оплате счетов. В итоге суд полностью удовлетворил иск. Помимо основного долга и пеней, учебному заведению придется оплатить госпошлину. Начисление пеней продолжится до полного расчета с поставщиком.

Эта ситуация отражает общую финансовую нагрузку на муниципальный сектор города. По данным на начало 2026 года, общая просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений Орла составила 1,35 миллиарда рублей.

Для обычного учителя или родителя ученика такие долги могут означать риски в содержании здания или сокращение расходов на другие нужды школы, так как бюджетные средства будут направлены на покрытие судебных взысканий и штрафов.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов