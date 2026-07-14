Заправки больше не закроют: Псковская область изменила правила покупки топлива для всех водителей

Псковские власти сняли жесткие ограничения на продажу топлива, которые действовали в регионе последние дни. Губернатор Михаил Ведерников подтвердил, что дефицит удалось купировать, и заправочные станции возвращаются к привычному ритму. Автомобилистам больше не нужно высчитывать четные даты или ждать определенного часа, чтобы наполнить бак. Лимиты на отпуск горючего в одни руки расширены, а временные окна отменены. В этом материале разберем, как изменились правила игры на заправках и к чему готовиться водителям.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Закрытая АЗС с дорожными конусами

Бензин без расписания и очередей

Главное изменение коснулось временного регламента. Ранее бензин АИ-92 и дизель продавали только в промежутке с 14:00 до полуночи. Теперь эта норма ушла в прошлое. АЗС получили добро на круглосуточную торговлю в зависимости от наличия запасов в резервуарах. Система продажи по четным и нечетным дням, напоминавшая режим жесткого нормирования, тоже ликвидирована.

"Снятие временных рамок — это четкий сигнал о том, что логистические цепочки выстроились. Когда регион переходит от ручного управления поставками к рыночному ритму, ажиотаж спадает сам собой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Больше литров в одни руки

Власти пересмотрели и количественные параметры. Рекомендованный лимит на одну заправку вырос с 20 до 30 литров. Хотя распоряжение носит рекомендательный характер, большинство крупных сетевых компаний уже адаптировали свои кассовые системы под новые цифры. Некоторые станции и вовсе начали отпускать топливо без ограничений, если позволяет текущий остаток в хранилище.

Стабилизация ситуации связана с выравниванием графиков отгрузки нефтепродуктов. Региональные власти использовали временные барьеры, чтобы остановить паническую скупку топлива и распределить имеющиеся объемы между всеми точками области. Сейчас механизмы наполнения рынка работают без серьезных сбоев.

"Для местных бюджетов стабильность на топливном рынке критична. Регулирование чека на АЗС позволило избежать дефицита в сельских районах, где любая остановка транспорта бьет по экономике", — отметил специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Инфраструктура выходит на проектную мощность

Отмена ограничений должна разгрузить дорожную сеть и убрать вечерние очереди на въездах к колонкам. Дорожники и муниципальные службы Псковской области отмечают, что нормализация поставок упрощает планирование логистики. Свободный доступ к дизельному топливу особенно важен для коммунальной техники и грузовых перевозчиков, которые работают в круглосуточном режиме.

Параметр Новое правило Время продажи Круглосуточно (без ограничений в часах) Лимит на заправку До 30 литров и выше График по дням Отмена четных/нечетных дней

"Свободный доступ к топливу возвращает городам привычную мобильность. Мы видим, что напряжение в транспортных узлах снижается, а сервисные службы могут заправляться без оглядки на лимиты", — подчеркнула эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Могу ли я залить полный бак?

Официально лимит рекомендован на уровне 30 литров, но многие станции при наличии топлива отпускают его без ограничений.

Будут ли снова вводить графики?

Власти заявляют об отмене мер как об окончательном решении при условии ритмичных поставок с заводов.